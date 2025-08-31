بسبب إيجار فستان.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة أمام مول بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام بعض الاشخاص بالتعدى بالضرب على آخر أمام أحد المولات بدائرة قسم شرطة العمرانية بالجيزة .

بالفحص أمكن تحديد المجنى عليه صاحب محل بالمول المشار إليه مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ، مصاب بإشتباه كسر بالجمجمة .

بإستدعاء أهليته قرروا بحدوث مشاجرة بينه وبعض الاشخاص أثناء تواجده بمحل عمله وقيامهم بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام عصى محدثين إصابته.

أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (7 أشخاص وإحدى السيدات - مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة) وبحوزتهم 3 عصى خشبية.

وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقرروا أنه أثناء قيام السيدة بإستئجار فستان زفاف لنجلتها من محل عمل المجنى عليه حدثت مشادة كلامية بينها وبينه فإستعانت بباقى المتهمين وحدثت مشاجرة بينهم تعدوا خلالها عليه بالضرب بإستخدام العصى الخشبية مما أدى إلى إصابته المشار إليها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية