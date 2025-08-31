انقلبت بهن السيارة.. إصابة 4 فتيات من أسرة واحدة على طريق المنصورة-السنبلاوين

أصيبت 4 فتيات في حادث انقلاب سيارة ملاكى علي طريق المنصورة

_السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بإصابة 4 فتيات من أسرة واحدة في حادث انقلاب ملاكى على طريق المنصورة- السنبلاوين.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف إلى مكان الحادث وتبين اصابة كلا من سهيله طه عبدالفضيل

20 عاما وإصابتها

بكدمة بالظهر وجار عمل الفحوصات والأشعة اللازمة وشقيقتهة فرحة

18عاما وإصابتها طفيفة

وأمل علي عبد الفضيل

20عاما وإصابتها كدمة بالقدم الأيمن و الذراع الأيسر

وسوسن عماد شحته محمد 18عاما وإصابتها كدمه بالجبهة و الذراع الأيمن

تم نقل المصابات الى مستشفى السنبلاوين لتلقى العلاج وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واحطرت النيابة العامة.