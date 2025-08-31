قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد
تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة قبل لقاء الليلة في الدوري
خلال أيام.. ممدوح عباس يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر
محمد شحاتة خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أكسيوس عن مصادر: الحكومة الإسرائيلية تدرس جديا ضم أجزاء من الضفة الغربية
الطريقة الصحيحة لـ الاحتفال بالمولد النبوي.. اغتنم أكبر ثواب
أول تحرك من محمود الخطيب بشأن خوسيه ريبيرو
رسميا.. إسرائيل تعلن اغتيال أبو عبيدة
صدارة وجائزة.. كريم فهمي يعلق على تصدر 220 يوم لمنصة شاهد
هل يمكن لمرضى السكري تناول حلاوة المولد؟
بشير العدل: تميز مصر بتنوع المصادر المتجددة يجعلها مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة
برلماني يثمن قرار إدراج الذكاء الاصطناعي بالمناهج.. ويطالب بتأهيل الكوادر التعليمية
الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا
رشا عوني

تتنافس الأمهات والفتيات على طريقة عمل القشطوطة في البيت بعد انتشارها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصل سعر القشطوطة في المحلات بأرقام مبالغ فيها، لكن يمكنك إعدادها في المنزل بكل سهولة لعائلتك وتكون موفرة ومضمونة المقادير والنظافة.

ما هي مقادير عمل القشطوطة؟

  • ربع كيلو دقيق اسبونج
  • 3بيضات
  • فانيليا
  • ملعقة كبيرة خل
  • ربع كوب ماء
  • نصف كوب لبن مكثف اختياري
  • كوب كبير عصير مانجو
  • كوب كريمة خفق
  • مانجو مكعبات أو  شرائح
  • 2ملعقة جيلي تلميع
طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

  • في إناء  ضعي  الدقيق والبيض والخل والفانيليا والماء
  • ثم قومي بضرب جميع المكونات بطريقة جيدة حتي تحصلين على قوام ثقيل
  • حضري صينية مناسبة ثم قومي بتبطينها بالزيت والدقيق
  • اشعلى الفرن على 180 لمدة حوالي 30 دقيقة
  • عندما تبرد نفعل بها فتحات بالخلة أسنان أو شوكة
  •  قومي بإضافة  عصير المانجو على الكيك ويترك يتشرب
  •  قومي بإضافة  اللبن المكثف ومن الممكن إضافة لبن  عادي ويترك حتي  يتشرب
  •  قومي بخفق الكريمة ومن الممكن إضافة عصير مانجو للكريمة أيضًا  لطعم مميز
  • توضع  طبقة سميكة من الكريمة فوق الكيك
  •  شرائح المانجو وتلمع بجيلي التليمع
طريقة عمل القشطوطة

طريقة عمل القشطوطة نادية السيد - كيكة الحليب الساخن

 

مكونات القشطوطة بالكراميل

4 بيضات

ملعقة فانيليا

كوب ونص سكر

نصف كوب زيت

2 كوب دقيق

كوب حليب

6 ملاعق زبدة

2 كوب حليب

نصف كوب حليب محلى مكثف

3 ملاعق حليب بودرة

الكريمة: 

3 أكياس كريم شانتيه جاهز

نصف كوب حليب بارد

الكراميل : 

كوب سكر

كوب حليب

نصف كوب ماء

ملعقة زبدة 

قطعتين زبدة

طريقة عمل القشطوطة نادية السيد

طريقة عمل القشطوطة نادية السيد

  1. في بولة اخفقي البيض والفانيليا والسكر بالمضرب اليدوي أو الكهربي حتى يذوب السكر تماماً
  2. نضيف نصف كوب الزيت ونستمر في الخفق ختى يفتح لون الخليط
  3. نضيف  2 كوب دقيق منخول و ملعقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح
  4. على النار سخني كوب حليب وضيفي لها 6 ملاعق زبدة
  5. ضيفي الحليب الساخن على خليط الكيك وقلبيه حتى تحصلي على القوام المطلوب
  6. ادهني صنية كبيرة بالزيت وصبي خليط الكيك فيها
  7. ادخليها فرن ساخن مسبقاً على حرارة 180 درجة
  8. بعد 35 دقيقة تنضج الكيك تماما 
  9. قومي بصنع ثقوب في الكيك واتركيها تبرد
  10. بعد أن تبرد قومي لخبط 2 كوب حليب مع الحليب البودرة والحليب المحلى المكثف واخلطيهم جيداً واسكبيهم على صنية الكيك بالكامل حتى تتشرب الخليط وادخليها الثلاجة تبرد تماما 
  11. لتحضير الكريمة اخفقي 3 اكياس كريم شانتيه مع نصف كوب حليب بارد بالمضرب الكهربي حتى تحصلي على قوام كريمي
  12. وزعي الكريمة على صنية الكيك البارد بالكامل وادخليها الثلاجة 
قشطوطة بالكراميل

لتحضير الكراميل :

  • في طاسة ضعي السكر واتركيه على النار حتى يتغير لونه ويتكرمل
  • ضيفي ملعقتين الزبدة وقلبي الخليط
  • ضيفي ملعقة نشا على ماء بارد وقلبيهم ثم ضفيهم على الخليط واستمري في التقليب
  • ثم ضيفي الحليب على خليط الكراميل واستمري في التقليب حتى تغلي لمدة 3 دقائق حتى يثقل القوام
  • اطفي النار واتركي خليط الكراميل يهداً ويبرد قبل سكبه على الكريمة 
  • بعد أن يبرد ضيفي الكراميل على الكريمة والكيك ووزعيه بالكامل
  • ثم وزعي خطوط بالكريمة على سطح الكراميل واستخدمي خلة أسنان لعمل خطوط للتزيين
  • اتركيها في التلاجة ساعتين تبرد قبل تقطيعها وتقديمها باردة.
