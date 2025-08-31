الصينية بـ100 جنيه.. طريقة عمل القشطوطة بالمانجو في البيت

تتنافس الأمهات والفتيات على طريقة عمل القشطوطة في البيت بعد انتشارها الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما وصل سعر القشطوطة في المحلات بأرقام مبالغ فيها، لكن يمكنك إعدادها في المنزل بكل سهولة لعائلتك وتكون موفرة ومضمونة المقادير والنظافة.

ما هي مقادير عمل القشطوطة؟

ربع كيلو دقيق اسبونج

3 بيضات

فانيليا

ملعقة كبيرة خل

ربع كوب ماء

نصف كوب لبن مكثف اختياري

كوب كبير عصير مانجو

كوب كريمة خفق

مانجو مكعبات أو شرائح

2 ملعقة جيلي تلميع

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

طريقة عمل القشطوطة بالمانجا

في إناء ضعي الدقيق والبيض والخل والفانيليا والماء

ثم قومي بضرب جميع المكونات بطريقة جيدة حتي تحصلين على قوام ثقيل

حضري صينية مناسبة ثم قومي بتبطينها بالزيت والدقيق

اشعلى الفرن على 180 لمدة حوالي 30 دقيقة

عندما تبرد نفعل بها فتحات بالخلة أسنان أو شوكة

قومي بإضافة عصير المانجو على الكيك ويترك يتشرب

قومي بإضافة اللبن المكثف ومن الممكن إضافة لبن عادي ويترك حتي يتشرب

قومي بخفق الكريمة ومن الممكن إضافة عصير مانجو للكريمة أيضًا لطعم مميز

توضع طبقة سميكة من الكريمة فوق الكيك

شرائح المانجو وتلمع بجيلي التليمع

طريقة عمل القشطوطة

طريقة عمل القشطوطة نادية السيد - كيكة الحليب الساخن

مكونات القشطوطة بالكراميل

4 بيضات

ملعقة فانيليا

كوب ونص سكر

نصف كوب زيت

2 كوب دقيق

كوب حليب

6 ملاعق زبدة

2 كوب حليب

نصف كوب حليب محلى مكثف

3 ملاعق حليب بودرة

الكريمة:

3 أكياس كريم شانتيه جاهز

نصف كوب حليب بارد

الكراميل :

كوب سكر

كوب حليب

نصف كوب ماء

ملعقة زبدة

قطعتين زبدة

طريقة عمل القشطوطة نادية السيد

طريقة عمل القشطوطة نادية السيد

في بولة اخفقي البيض والفانيليا والسكر بالمضرب اليدوي أو الكهربي حتى يذوب السكر تماماً نضيف نصف كوب الزيت ونستمر في الخفق ختى يفتح لون الخليط نضيف 2 كوب دقيق منخول و ملعقة كبيرة بيكنج باودر ورشة ملح على النار سخني كوب حليب وضيفي لها 6 ملاعق زبدة ضيفي الحليب الساخن على خليط الكيك وقلبيه حتى تحصلي على القوام المطلوب ادهني صنية كبيرة بالزيت وصبي خليط الكيك فيها ادخليها فرن ساخن مسبقاً على حرارة 180 درجة بعد 35 دقيقة تنضج الكيك تماما قومي بصنع ثقوب في الكيك واتركيها تبرد بعد أن تبرد قومي لخبط 2 كوب حليب مع الحليب البودرة والحليب المحلى المكثف واخلطيهم جيداً واسكبيهم على صنية الكيك بالكامل حتى تتشرب الخليط وادخليها الثلاجة تبرد تماما لتحضير الكريمة اخفقي 3 اكياس كريم شانتيه مع نصف كوب حليب بارد بالمضرب الكهربي حتى تحصلي على قوام كريمي وزعي الكريمة على صنية الكيك البارد بالكامل وادخليها الثلاجة

قشطوطة بالكراميل

لتحضير الكراميل :