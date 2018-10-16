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أخبار البلد

رئيس الوزراء يتفقد سوق السمك الجديد ببورسعيد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:55 ص
رئيس الوزراء في جولة
رئيس الوزراء في جولة ببورسعيد
محمود مطاوع
تفقد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، والوفد المرافق له، سوق الأسماك الجديد، الذى يعد من الأسواق النموذجية الحضارية المصممة على أحدث النظم والإمكانيات الحديثة، والمقام على مساحة 16 ألفًا و550 مترًا، ويضم 82 محلًا قطاعيًا بمساحة 20 مترًا، و104 محلات "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، و2 مطعم على مساحة 100 متر.

وخلال الجولة، استمع مدبولي لشرح تفاصيل المشروع من اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث يعد سوق السمك مبنى إداريًا بمساحة 720 مترًا، وسيضم عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، وسيتم تزويد السوق بكافة الإمكانات والخدمات اللوجيستية، إضافةً إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.

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