المحققون الأتراك يكشفون عن مفاجأة بشأن خاشقجي بالقنصلية السعودية.. صور

أعلن المحققون الأتراك أنهم لم يجدوا أي أدلة هامة في القنصلية السعودية في إسطنبول، بشأن قضية اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي، رغم استمرار عملية التفتيش تسع ساعات كاملة.



وحصلت وكالة "إرم نيوز" الإماراتية على معلومات أولية عن عملية التفتيش، والتي جاء فيها أنه شارك في هذا التفتيش المطول خبراء من مختلف الاختصاصات، بالإضافة إلى كلاب بوليسية مدربة، لكن لم يجد المحققون الأتراك في القنصلية السعودية أي شيء يتعلق بالصحافي جمال خاشقجي.



وقالت "إرم" إن أربع سيارات للطب الشرعي وقفت خارج القنصلية، وحملت عينات من التربة وبابًا معدنيا من الحديقة.



وقال مسئول تركي كبير للوكالة إن المحققين الأتراك الذين فتشوا القنصلية السعودية في إسطنبول ضمن تحقيق في اختفاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي جمعوا الأدلة اللازمة بما في ذلك عينات من التربة.