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أخبار العالم

مجلة أمريكية تسخر من اهتمام أردوغان سجان الصحفيين بـ خاشقجي

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:23 م
صدى البلد
دعاء أبو هشيمة
سخرت مجلة "ذا أتلانتك" الأمريكية من اهتمام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي اختفى عقب دخوله القنصلية السعودية في مدينة إسطنبول التركية.

وقالت المجلة، إن هناك مفارقة ساخرة من أن مزاعم قتل خاشقجي تأتي من تركيا، التي تشهد سحقا لمعارضي أردوغان، وتدمير للصحافة الحرة، وسجن ما لا يقل عن 27 صحفيًا، وهو رقم ليس بقليل، بحسب المجلة.

وأضافت المجلة أنه يمكن فهم رد فعل أنقرة تجاه اختفاء خاشقجي بطريقتين، إما إنه دليل على علاقتها المتوترة مع العالم العربي بسبب دعم أردوغان لجماعة الإخوان الإرهابية وحلفائها، أو كدليل على احترام الرئيس التركي للعائلة المالكة السعودية، وأنه لا يريد التورط في خلاف مع السعوديين حتى لا يتكبد الاقتصاد التركي الضعيف خسائر نتيجة رد الفعل السعودية، لذا فهو يأمل في حل الأزمة دون إغضاب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وسلطت المجلة الأمريكية الضوء على دور حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا في دعم أيدولوجية الإخوان والجماعات الإسلامية الإرهابية، مشيرة إلى الدور الذي لعبه الحزب في دعم ما يسمي بالربيع العربي منذ 2011، وأن دول المنطقة تري أن أردوغان وقطر، هما الداعمان الرئيسيان لتنظيم الإخوان، ونتيجة لذلك، أصبحت تركيا واحدة من أكثر الأماكن أمانًا في العالم لأعضاء الجماعة الإرهابية وغيرهم من المعارضين في جميع البلدان العربية، ولهذا السبب توترت علاقات أردوغان مع العالم العربي.

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