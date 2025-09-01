قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 6 ريختر يضرب جنوب أفغانستان
وزير الخارجية يتوجه إلى سلوفينيا للمشاركة في منتدى بليد الاستراتيجي
أدعية المولد النبوي الشريف.. أفضل الأعمال وأعظم القربات في حب سيدنا النبي
ضبط الأسواق ومكافحة التهريب.. قانون الجمارك يفرض قواعد صارمة على حركة البضائع
هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض هدايا الأهلي في الدوري
هذا النظام الغذائي الشائع يقلل المخاطر الجينية للإصابة بالخرف.. تفاصيل
كيف تكون مستورا ولا تنحرف عن طريق الله؟.. روشتة دينية من علي جمعة
حالات قطع المعاش وفق قانون التأمينات والمعاشات
بينهم 33 من طالبي المساعدات.. استشهاد 90 فلسطينيا خلال 24 ساعة
استشهاد الصحفية إسلام عابد في قصف إسرائيلي استهدف غزة
اعترافات أم سجدة في قضية التحريض على الفسق وغسيل الأموال: الفيديوهات هزار
دعاء شهر سبتمبر .. اللهم ارزقنا خيره واكفنا شره
هشام حنفي: الزمالك تعود على رفض هدايا الأهلي في الدوري

تحدث هشام حنفي لاعب النادي الأهلي السابق، عن خسارة الزمالك أمام وادي دجلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وقال هشام حنفي في تصريحات عبر برنامج ستاد المحور:"نادي الزمالك تعود على رفض الهدايا في الدوري المصري وتحديدا من الأهلي بعد الخسارة أمام وادي دجلة".

وأضاف:"الزمالك لم يحضر جيدًا للمباراة أمام وادي دجلة، وعلى العكس دجلة قدم مباراة قوية ويستحق الفوز في مباراة اليوم".

واختتم حديثه قائلًا:"وادي دجلة رغم استقباله هدف لم يهتز أمام الزمالك، ومحمد الشيخ مدرب وادي دجلة يستحق التحية بعد الفوز في هذه المواجهة، وأيضًا استقبال الزمالك هدفين بعد التقدم أمر غريب".

