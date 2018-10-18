يوم الدين يقترب من المليون الأول

حقق فيلم "يوم الدين" مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرضًا.
فيلم "يوم الدين" هو أول تجربة لفيلم روائى طويل للمخرج أبو بكر شوقى، وأقيم العرض العالمى الأول للفيلم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، بحضور مخرجه أبو بكر شوقى والمنتجة دينا إمام، حيث نافس الفيلم على جائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا شاليه "Francois Chalais".
وتدور أحداثه حول بشاى، وهو رجل شُفى من مرض الجذام لكنه مازال يحمل آثار المرض بجسده، ويعيش فى مستعمرة لم يغادرها يومًا بعد وفاة زوجته ولكنه يقرر أن ينطلق في رحلة فى قلب مصر بحثًا عن جذوره، فيغادر على حماره بصحبة أوباما، الصبي النوبى اليتيم الذى يرفض مفارقته أينما ذهب. وسرعان ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما ينطلق الاثنان خارج المستعمرة لأول مرة ليكتشفا الحياة بكل ما فيها ويبحثا عن بعض الأمل والإنسانية والانتماء، الفيلم بطولة راضى جمال وأحمد عبدالحفيظ وإخراج وتأليف أبو بكر شوقى.