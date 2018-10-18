يوم الدين يقترب من المليون الأول

حقق فيلم "يوم الدين" مليون جنيه بعد 3 أسابيع عرضًا.





فيلم "يوم الدين" هو أول تجربة لفيلم روائى طويل للمخرج أبو بكر شوقى، وأقيم العرض العالمى الأول للفيلم فى مهرجان كان السينمائى الدولى، بحضور مخرجه أبو بكر شوقى والمنتجة دينا إمام، حيث نافس الفيلم على جائزة السعفة الذهبية وفاز بجائزة فرانسوا شاليه "Francois Chalais".



