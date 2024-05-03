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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بوسي تثير الجدل بسبب سعر حقيبتها الأخيرة| شاهد

بوسي
بوسي

حرصت الفنانة بوسي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت بوسي في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون جينز فاتح مع تي شيرت نصف كم جمع بين اللون الأبيض والأزرق مما منحها طلة عصرية.

انتعلت بوسي حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، ومع حقيبة يد صغيرة الحجم باللون اللبني، وقد حملت توقيع دار الأزياء العالمي Fendi، فيما بلغ سعرها  2500 دولار، أي ما يقرب من  120 ألف جنيه مصري، مما أثار الدهشة بين متابعيها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت بوسي على خصلات شعرها الانسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية.

 

بوسي 
بوسي
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