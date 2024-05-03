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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تصريح جديد من يورجن كلوب بعد أزمته مع محمد صلاح

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

أثار يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، الدهشة بتصريح جديد حول الأزمة التي وقعت بينه وبين نجم الفريق، محمد صلاح.

وشهدت في الدقائق الأخيرة من مباراة ليفربول مع وست هام، الحادثة المثيرة توترًا بين كلوب وصلاح، حيث كان يدفع  كلوب بصلاح بديلا  في الدقيقة الـ80 من المباراة، وهو ما تزامن مع هدف التعادل لوست هام.

وفي أعقاب المباراة، اكتفى صلاح بالتصريح بجملة قصيرة قائلاً: "لن أعطي تعليقًا اليوم، حتى لا تشتعل النيران".

لكن في مفاجأة للجميع، أكد كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول مع توتنهام، أن الأمور تم حلها بشكل كامل، مضيفًا: "إذا كنا لا نعرف بعضنا البعض منذ فترة طويلة، فلست متأكدًا كيف كان للأمر أن ينتهي، لكننا نحترم بعض، لذلك لا مشكلة حقًا".

وأكمل كلوب بتأكيده: "الأمور جيدة الآن، لذلك دعونا ننظر إلى الأمام".

هذه التصريحات تأتي في وقت يستعد فيه ليفربول لمواجهة توتنهام في إطار الدوري الإنجليزي، وسط توتر الأجواء بسبب إعلان كلوب رحيله عن الفريق بنهاية الموسم الجاري، بعد 7 سنوات قضاها مع الفريق الأحمر.

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