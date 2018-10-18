5 وصفات من رضوى الشربيني لإطالة وتقوية الأظافر

الحصول على أظافر قوية ولامعة من الأشياء التي تحلم بها أغلب السيدات، ولكن العديد منهن يفشلن في الوصول إلى النتيجة المرجوة مما يجعلهن يلجأن إلى استخدام عدد من مستحضرات التجميل غالية الثمن أو غير الآمنة.





الإعلامية رضوى الشربيني قدمت خلال برنامجها "هي وبس" على شاشة سي بي سي سفرة، 5 وصفات باستخدام مكونات اقتصادية ومتوفرة في المنزل لتقوية وإطالة الأظافر.





الوصفة الأولى:

المكونات

ليمون

1/4 كوب ماء





الطريقة:

يوضع الليمون على الماء ويخلطان.

باستخدام قطعة قطن يتم وضع الخليط على مقدمة الأظافر وتركه حتى يجف.

يتم تكرار الوصفة 4 مرات يوميا لمدة من أسبوع لـ10 أيام لتطويل الأظافر.





الوصفة الثانية:

المكونات

صفار بيض

عسل

ملح

الطريقة:

توضع المكونات على بعضها ثم تخلط جيدًا.

يوضع الخليط على الأظافر وتفرك جيدًا.

يترك الخليط على الأظافر لمدة نصف ساعة.

تغسل الأظافر بماء دافئ.





الوصفة الثالثة:

المكونات

عسل

ماء ورد

جلسرين

خل التفاح

الطريقة:

يمزج العسل وماء الورد والجلسرين مع بعضهم ويوضعوا على النار.

يضاف لهم خل التفاح بعد فترة.

يوضع الخليط في الثلاجة لمدة 30 دقيقة.

يوضع الخليط على الأظافر وتنظيفها.

يترك لمدة نصف ساعة ثم تشطف بماء دافئ.





الوصفة الرابعة:

المكونات

زيت جوز هند

زيت زيتون

عصير ليمون

الطريقة:

تخلط المكونات جيدًا.

توضع اليد فيها لمدة 15 دقيقة.

ثم يشطف بماء دافئ.

ويمكن تكرارها لمرتين يوميا.





الوصفة الخامسة:

المكونات

4 فصوص ثوم

ماء

الطريقة:

يوضع الثوم والماء في الكبة ويطحنان جيدًا.

يتم تصفية المياه وباستخدام الفرشاة يوضع على الأظافر.