إصابة طفل بالدقهلية بنزيف حاد صدمه توك توك

اصيب طفل بنزيف حاد اثر تعرضه لحادث باحدى قرى الدقهلية.
تلقى مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة يفيد باصابة إبراهيم. أ .ع 8 أعوام طالب ، ومقيم بقرية " سمبو مقام " التابعة لمركز ميت غمر المركز مصابًا باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالفخذ الأيمن.
وبسؤال والده قرر بأنه أثناء سير نجله بأحد شوارع القرية اصطدم به توك توك " بدون لوحات معدنية " قيادة رزق .ص.38 عاما عامل , ومقيم القرية ذاتها.
أسفر الحادث عن إصابة نجله, وإتهم قائد التوك توك بالتسبب فى الحادث وتم التحفظ على التوك توك على ذمة تصرفات النيابة العامة.
تحرر عن ذلك المحضر رقم 26063/2018 جنح مركز ميت غمر ، وجار العرض على النيابة العامة.