إصابة طفل بالدقهلية بنزيف حاد صدمه توك توك

اصيب طفل بنزيف حاد اثر تعرضه لحادث باحدى قرى الدقهلية.





تلقى مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة يفيد باصابة إبراهيم. أ .ع 8 أعوام طالب ، ومقيم بقرية " سمبو مقام " التابعة لمركز ميت غمر المركز مصابًا باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالفخذ الأيمن.





وبسؤال والده قرر بأنه أثناء سير نجله بأحد شوارع القرية اصطدم به توك توك " بدون لوحات معدنية " قيادة رزق .ص.38 عاما عامل , ومقيم القرية ذاتها.





أسفر الحادث عن إصابة نجله, وإتهم قائد التوك توك بالتسبب فى الحادث وتم التحفظ على التوك توك على ذمة تصرفات النيابة العامة.



