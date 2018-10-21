ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

إصابة طفل بالدقهلية بنزيف حاد صدمه توك توك

الأحد 21/أكتوبر/2018 - 11:29 ص
اللواء محمد حجي مدير
اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية
همت الحسينى
اصيب طفل بنزيف حاد اثر تعرضه لحادث باحدى قرى الدقهلية.

تلقى مدير امن الدقهلية اخطارا من ادارة النجدة يفيد باصابة إبراهيم. أ .ع 8 أعوام طالب ، ومقيم بقرية " سمبو مقام " التابعة لمركز ميت غمر المركز مصابًا باشتباه نزيف بالبطن وكسر بالفخذ الأيمن. 

وبسؤال والده قرر بأنه أثناء سير نجله بأحد شوارع القرية اصطدم به توك توك " بدون لوحات معدنية " قيادة رزق .ص.38 عاما عامل , ومقيم القرية ذاتها.

أسفر الحادث عن إصابة نجله, وإتهم قائد التوك توك بالتسبب فى الحادث وتم التحفظ على التوك توك على ذمة تصرفات النيابة العامة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 26063/2018 جنح مركز ميت غمر ، وجار العرض على النيابة العامة. 
loading...

ترشيحاتنا

الأهلي يغادر القاهرة متوجها إلى الجزائر لمواجهة وفاق سطيف

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

حشرات فتاكة تهاجم الولايات المتحدة الأمريكية

نقيب الصيادلة: الصناعات الدوائية في عدد من الدول قائمة على كفاءة الصيدلي المصري.. فيديو

أول تعليق من محمد صلاح بعد استعادة تألقه مع ليفربول في البريميرليج

رسالة هنا شيحة لجمهورها بعد زواجها

حكم النوم أثناء صلاة الجمعة

الإفتاء: يجوز إعطاء صدقة للأغنياء

يطيل العمر ويحمي من أمراض القلب.. تعرف على أهم فوائد السمك

الخطوط الصينية تبدأ تشغيل رحلاتها من مطار القاهرة.. الثلاثاء المقبل

محيي عبيد: خريجو الصيدلة في مصر ضعفي نظرائهم في كل الدول العربية

تعليق ناري من رئيس النصر السعودي على إصابة عموري

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لحظة وصول زوجة المتهم بقتل طفلي ميت سلسيل إلى المحكمة

هند صبري تبدأ ماراثون الجري من أجل التوعية بسرطان الثدي

صدى البلد يكرم ليلى غفران.. صور

في عيد ميلادها.. كيف تتطور إطلالات كيم كاردشيان

ريم مصطفى فى جلسة تصوير جديدة

فيديو

تعرف على أهم التحويلات والخدمات المرورية بمحور صلاح سالم والمنيب
زياد برجي معتذرا لشيرين: بكرهك عشان بحبك.. فيديو
الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع
نبيلة مكرم: قاعدة بيانات المصريين في الخارج لا تهدف لفرض ضرائب.. صور
الإعلامي إبراهيم الكرداني يسترجع ذكريات مقدمة برنامجه التليفزيوني

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟

هل تؤيد مقترح منع عضوية البرلمان لأكثر من دورتين ؟