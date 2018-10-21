وزيرة الصحة: مبادرة فيروس سي حققت 30% من المستهدف منها في أسيوط

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الإقبال على مبادرة "القضاء على فيروس سى" فى محافظة أسيوط كبير، وتم تحقيق 30% من المستهدف منها.





وأضافت الوزيرة، إن الكثير لم يصدق النجاح الكبير الذى حققته مبادرة القضاء على فيروس سى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على صحة المصريين، لاسيما فحص 4 ملايين مواطن فى أسبوعين ونصف الأسبوع منذ انطلاق الحملة، إضافة إلى البدء فى العلاج للحالات الإيجابية، جاء ذلك خلال تفقدها لعدد من نقاط مسح فيروس سي بمستشفيات أسيوط.



