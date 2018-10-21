وزيرة الصحة: مبادرة فيروس سي حققت 30% من المستهدف منها في أسيوط

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إن الإقبال على مبادرة "القضاء على فيروس سى" فى محافظة أسيوط كبير، وتم تحقيق 30% من المستهدف منها.
وأضافت الوزيرة، إن الكثير لم يصدق النجاح الكبير الذى حققته مبادرة القضاء على فيروس سى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى للحفاظ على صحة المصريين، لاسيما فحص 4 ملايين مواطن فى أسبوعين ونصف الأسبوع منذ انطلاق الحملة، إضافة إلى البدء فى العلاج للحالات الإيجابية، جاء ذلك خلال تفقدها لعدد من نقاط مسح فيروس سي بمستشفيات أسيوط.
وأكدت الوزيرة أن ما يحدث فى مصر حاليًا، لم يحدث فى تاريخ أى دولة بالعالم، وسيشهد عام 2020 على صحة أفضل للشعب المصرى.