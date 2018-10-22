ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

بين الناس

سكرتير عام مساعد الجيزة يقوم بجولة مفاجئة لمركز أوسيم.. صور

الإثنين 22/أكتوبر/2018 - 06:59 م
صدى البلد
محمد الصاحى
قام اللواء علاء بدران سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة والمشرف العام على المراكز والمدن بالمحافظة، بجولة ميدانية لمركز ومدينة أوسيم لمتابعة مستوى النظافة بالمدينة، وتفقد سير العمل.

وتفقد "بدران" أعمال النظافة التي تمت في منطقة البراجيل بمركز أوسيم، والتي يتم تنفيذها في منطقة مجمع المدارس بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للارتقاء بمستوى النظافة في محيط المدارس بعدما عاني محيط مجمع مدارس البراجيل من انتشار القمامة والمخلفات.

كما أسفرت الجولة على تحديد موقف لسيارات الأجرة بمنطقة مزلقان لعبة لحل أزمة تكدس الطريق وتيسير الطريق لطلاب المدارس، وتحديد أماكن لإلقاء القمامة من خلال بناء حواجز خرسانية بمنطقة العنبة.


وأثناء الجولة استمع السيد اللواء علاء بدران إلى إقتراحات وشكاوى المواطنين بالشارع.
سكرتير عام مساعد الجيزة يقوم بجولة مفاجئة لمركز أوسيم.. صور
سكرتير عام مساعد الجيزة يقوم بجولة مفاجئة لمركز أوسيم.. صور
سكرتير عام مساعد الجيزة يقوم بجولة مفاجئة لمركز أوسيم.. صور
سكرتير عام مساعد الجيزة يقوم بجولة مفاجئة لمركز أوسيم.. صور
سكرتير عام مساعد الجيزة يقوم بجولة مفاجئة لمركز أوسيم.. صور
loading...

ترشيحاتنا

راموس يعتذر عن واقعة ضرب زميله فى تدريبات ريال مدريد اليوم

شاهد.. جولة من داخل وكالة البلح حول أسعار الملابس الشتوي

الفيفا يغازل الأهلى بكأس العالم للأندية قبل مواجهة وفاق سطيف

الصحة: ألبان أطفال مستوردة في الصيدليات الأسبوع المقبل

سقوط حارس وتاجرة مفروشات بتهمة سرقة منسوجات بـ300 ألف في المحلة

سقوط عصابة سرقة الأموال من داخل السيارات بالقاهرة

ناد سعودي يعلن اقتراب التعاقد مع البرازيلي كينو

وزير الرياضة السابق يوجه التهنئة لـ الخطيب على عقد الرعاية الجديد

مجدي الهواري يوجه رسالة لـ غادة عادل

فرج عامر يحذر من تكرار كارثة غرق الإسكندرية

أولى مفاجآت بريزنتيشن الكبرى للأهلى بعد الحصول على عقد الرعاية

مي حلمي تدخل المستشفى بعد تأجيل حفل زفافها على محمد رشاد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. ديكورات عصرية تغير الحياة داخل المنزل 180 درجة

الملك الحاكم ورجل الدين المعتدل.. قصص مشوقة يرويها متحف آثار سوهاج

شاهد.. مي حلمي بفستان الزفاف قبل إلغاء الفرح بساعات

تعرف على تفاصيل فيلم Aquaman للنجمة العالمية نيكول كيدمان.. صور

رئيس السكة الحديد يتفقد خطوط وورش منطقة غرب الدلتا .. صور

فيديو

الغرفة التجارية: أسعار البطاطس تنخفض تدريجيا مع ظهور المحصول الجديد .. فيديو
الحكومة: قروض بنكية لحل أزمة شراء القطن من المزارعين .. فيديو
طبيب نفسي: المرأة المصرية الأولى عالميا في ضرب الزوج ..فيديو
نادية شكري: الجمهور يناديني بـ سحر أو بتاعة ممدوح.. فيديو
الزراعة تكشف سبب أزمة البطاطس.. وتعلن موعد انخفاض الأسعار .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟

هل توافق علي إصدار ترخيص مزاولة مهنة لخريجي الطب؟