سكرتير عام مساعد الجيزة يقوم بجولة مفاجئة لمركز أوسيم.. صور

قام اللواء علاء بدران سكرتير عام مساعد محافظة الجيزة والمشرف العام على المراكز والمدن بالمحافظة، بجولة ميدانية لمركز ومدينة أوسيم لمتابعة مستوى النظافة بالمدينة، وتفقد سير العمل.



وتفقد "بدران" أعمال النظافة التي تمت في منطقة البراجيل بمركز أوسيم، والتي يتم تنفيذها في منطقة مجمع المدارس بناء على تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة للارتقاء بمستوى النظافة في محيط المدارس بعدما عاني محيط مجمع مدارس البراجيل من انتشار القمامة والمخلفات.



كما أسفرت الجولة على تحديد موقف لسيارات الأجرة بمنطقة مزلقان لعبة لحل أزمة تكدس الطريق وتيسير الطريق لطلاب المدارس، وتحديد أماكن لإلقاء القمامة من خلال بناء حواجز خرسانية بمنطقة العنبة.





وأثناء الجولة استمع السيد اللواء علاء بدران إلى إقتراحات وشكاوى المواطنين بالشارع.