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استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات

الأربعاء 24/أكتوبر/2018 - 07:35 ص
رشا عبد العزيز
رشا عبد العزيز
هاني حسين
قالت الدكتورة رشا عبد العزيز، استشاري أمراض التخاطب،: إنه على الأب أن يكون قدوة لأبنائه في كافة تصرفاته؛ لأن الابن يقلد والده.

وأضافت "عبد العزيز" في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": "الأطفال المدمنون للإلكترونيات ومواقع التواصل الإجتماعي يعانون من مشاكل في التخاطب والتركيز، وعلى الأباء أن يبعدوا أبناءهم عن الإلكترونيات في السن المبكرة، ويفتحوا مجالات للحديث والتخاطب مع أبنائهم بدلا من بقائهم لفترات طويلة أمام مواقع التواصل الإجتماعي".

وتابعت:" الطفل يعاني من التشتت الذهني؛ بسبب إدمان الإلكترونيات ومواقع التواصل الإجتماعي"، موجهة حديثها للأهالي: "الأطفال الذين يعانون من تأخر في الكلام، محرم عليهم الإحتكاك بالإلكترونيات ومواقع التواصل، وعليكم التواصل مع الأطفال بقراءة القصص الكرتونية، وغيرها من الأساليب التربوية".
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استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات
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