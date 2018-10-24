استشاري تخاطب توجه نصائح للأسرة لحماية الأبناء من إدمان الإلكترونيات

قالت الدكتورة رشا عبد العزيز، استشاري أمراض التخاطب،: إنه على الأب أن يكون قدوة لأبنائه في كافة تصرفاته؛ لأن الابن يقلد والده.





وأضافت "عبد العزيز" في حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة": "الأطفال المدمنون للإلكترونيات ومواقع التواصل الإجتماعي يعانون من مشاكل في التخاطب والتركيز، وعلى الأباء أن يبعدوا أبناءهم عن الإلكترونيات في السن المبكرة، ويفتحوا مجالات للحديث والتخاطب مع أبنائهم بدلا من بقائهم لفترات طويلة أمام مواقع التواصل الإجتماعي".



