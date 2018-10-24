ولي العهد السعودي: هيكلة قطاعات الأمن الوطني فى المملكة ضروري

أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على ضرورة إعادة هيكلة قطاعات الأمن الوطني في السعودية، حتى ترتقي إلى نفس مستوى القطاعات الإقتصادية والتنموية الأخرى في البلاد.



وقال ولي العهد السعودي عقب لقاءه مع ولي العهد البحريني ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إنه يعيش مع شعب جبار وعظيم، مضيفا أن حرب المملكة على الإرهاب مستمرة، ولن تتوقف.



وأكد أن إيرادات المملكة تضاعفت 3 مرات،مشيرا إلى أن ميزانية المملكة وصلت لأول مرة إلى تريليون ريال.









