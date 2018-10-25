رئيس يوفنتوس: لدينا الأفضل في العالم.. ولكن النتائج مازالت بعيدة

عبر أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته وفخره بوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق.



وقال أنييلي، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "معرفة أن اللاعب الأفضل في العالم اختار الانضمام إلى يوفنتوس، مصدر فخر كبير".



وأضاف: "أنا دائمًا أدعم وسأستمر في تدعيم هذا الفريق، لكن امتلاك الأفضل يجعلك تصنع الفارق ويساعد في تحقيق الأهداف".



وأتم رئيس يوفنتوس: "رونالدو سيساعدنا، لكن النتائج اليوم لا تزال بعيدة عن تلك التي نريد تحقيقها في مايو".



وانضم رونالدو إلى صفوف البيانكونيري، في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد، وسجل 5 أهداف وصنع مثلها في 11 مباراة بجميع المسابقات.