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رياضة

رئيس يوفنتوس: لدينا الأفضل في العالم.. ولكن النتائج مازالت بعيدة

الخميس 25/أكتوبر/2018 - 02:07 م
صدى البلد
نور عادل
عبر أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته وفخره بوجود البرتغالي كريستيانو رونالدو ضمن صفوف الفريق.

وقال أنييلي، في تصريحات أبرزها موقع "كالتشيو ميركاتو": "معرفة أن اللاعب الأفضل في العالم اختار الانضمام إلى يوفنتوس، مصدر فخر كبير".

وأضاف: "أنا دائمًا أدعم وسأستمر في تدعيم هذا الفريق، لكن امتلاك الأفضل يجعلك تصنع الفارق ويساعد في تحقيق الأهداف".

وأتم رئيس يوفنتوس: "رونالدو سيساعدنا، لكن النتائج اليوم لا تزال بعيدة عن تلك التي نريد تحقيقها في مايو".

وانضم رونالدو إلى صفوف البيانكونيري، في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد، وسجل 5 أهداف وصنع مثلها في 11 مباراة بجميع المسابقات.
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