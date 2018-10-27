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عمرو موسى يشارك في الملتقى الـ 9 لدعم السلام في غانا ..صور

السبت 27/أكتوبر/2018 - 03:39 م
عمرو موسى الأمين
عمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية
عمرو السيد - مـــحـــمــــد مــجــــــدي
شارك عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية السابق، في الملتقى التاسع عالي المستوى لدعم السلام والذي نظمه الاتحاد الإفريقي في جمهورية غانا تحت عنوان "تقوية جهود الاتحاد الإفريقي في حفظ السلام ومنع النزاعات"، في العاصمة الغانية أكرا.

وناقش الملتقى النزاعات الحالية والمحتملة في القارة السمراء راسمًا خريطة للأوضاع شاملة التهديدات الناشئة للسلم والأمن؛ وأثر الانتخابات، وأوضاع حقوق الإنسان، والتنافس على الموارد الطبيعية والمياة، التطرف والعنف والأصولية الدينية، وأيضًا التحولات القومية ودورها في تذكية الصراعات.

وافتتح اللقاء الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو مرحبًا بوفود الاتحاد الإفريقي ومشددًا على أن أهداف الدول في التنمية والتكامل في إفريقيا لا يمكن أن تتحقق إلا بوجود السلام والاستقرار في القارة.

استقبل بعدها الرئيس الغاني عمرو موسى ضمن أعضاء لجنة حكماء إفريقيا والتي عقدت عددًا من الاجتماعات خلال فترة الملتقى حيث ناقش معهم وجهات النظر حول التحديات الراهنة والأوضاع الأمنية في إفريقيا.

وترأس موسى إحدى جلسات الملتقى والتي دارت حول التنمية والاستقرار ودورهما في إفريقيا بالإضافة إلى مشاركاته في الجلسات الأخرى عن الأمن والأوضاع السياسية والنزاعات واجتماعات لجنة حكماء إفريقيا التي دارت حول أولويات التدخل الدبلوماسي للجنة ودور الدبلوماسية الوقائية في منع النزاعات.

وتوجه موسى ظهر أمس الجمعة إلى العاصمة البحرينية المنامة وذلك للمشاركة في منتدى "حوار المنامة" والذي يعني بمناقشة الأوضاع الاستراتيچية والاقتصادية في العالم العربي ومنطقة الخليج ويستضيف عددًا من السياسيين والدبلوماسيين والاقتصاديين وصناع القرار من حول العالم.
عمرو موسى يشارك في الملتقى الـ 9 لدعم السلام في غانا ..صور
عمرو موسى يشارك في الملتقى الـ 9 لدعم السلام في غانا ..صور
عمرو موسى يشارك في الملتقى الـ 9 لدعم السلام في غانا ..صور
عمرو موسى يشارك في الملتقى الـ 9 لدعم السلام في غانا ..صور
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