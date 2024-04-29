أخطر من الكورونا 20 مرة.. مجدي بدران يكشف تفاصيل عن وباء "x"

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن لا بد من الاحتراس من وباء "x"، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت على قدوم وباء "x".

وقال مجدي بدران، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مع خيري"، عبر فضائية “المحور”، أن أزمة كورونا أكدت أن الأكل الصحي هو حائط الدفاع الأول، مؤكدا أن وباء “x”، سيكون اخطر من كورونا بنحو 20 مرة.

وتابع ضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن أي لقاح أو عقار قد يكون له أعراض جانبية تؤثر على البعض، ولكن اللقاحات التي كانت لكورونا، خدمت الملايين من البشر حول العالم.