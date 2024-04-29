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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في كلمتها بالجلسة الافتتاحية..

وزيرة الثقافة: اختيار مصر "ضيف شرف" معرض أبوظبي للكتاب يؤكد عمق الروابط

معرض ابوظبي للكتاب
معرض ابوظبي للكتاب

أكدت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أن اختيار مصر كأول دولة عربية "ضيف شرف" معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، يدل على عمق الروابط والعلاقات بين مصر والإمارات في المجالات كافة، ومن بينها العلاقات الثقافية التي تتميز بالمتانة والقوة والعمل المشترك عبر التاريخ.

وقالت وزيرة الثقافة، خلال كلمتها بالجلسة الافتتاحية لإطلاق "برنامج مصر ضيف شرف معرض  أبوظبي الدولي للكتاب في دورته ال33"،  بحضور الدكتور علي بن تميم -رئيس مركز أبوظبي للغة العربية-، والدكتور شريف محمود عيسى -السفير المصري في دولة الإمارات العربية المتحدة-، ومحمد المر -رئيس مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم-: "حرصت وزارة الثقافة المصرية على أن تعكس هذه المشاركة روح الإخاء والمحبة والثقافة المشتركة، وأن تُعبر كذلك عن سمة الحضارة المصرية في تنوعها وثرائها وانفتاحها الإنساني"، مشيرة إلى أن مصر الحضارة والعروبة، تسعى دائمًا أن تكون مع أشقائها وبين أبنائها المقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتابعت الدكتورة نيفين الكيلاني: "ازدادت سعادتي باختيار الأديب العالمي "نجيب محفوظ "شخصية محورية للمعرض، ولقد عملنا معًا من أجل أن نُظهر للعالم من خلال منصة معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، قوة الثقافة العربية وثرائها". 

وأشارت وزيرة الثقافة، إلى أن هذه الدورة سوف تكون فارقة فيما ستقدمه من إصدارات وبرامج ثقافية ومهنية، وستشهد مزيدًا من التعاون في قادم الأيام،  لنطور ونبدع ونفكر، لأن أهدافنا واحدة، وطموحاتنا كبيرة، والعمل الثقافي المشترك قادر على تلبية هذه الطموحات. 

واختتمت وزيرة الثقافة كلمتها، بتوجيه التهنئة لـمعرض أبو ظبي على هذه الدورة، وتمنت أن تكون هذه المشاركة، خطوة كبيرة في مسار العمل الثقافي المشترك لخدمة الثقافة العربية.

وكانت وزيرة الثقافة المصرية قد افتتحت "جناح مصر ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي للكتاب"، والذي صُمم على هيئة صرح أثري مصري، وزُين بكتابات هيروغليفية، وشعار "نصنع المعرفة… نصون الكلمة"، وتفقدت، ونظيرها الإماراتي، سالم بن خالد القاسمي، الجناح الذي يضم إصدارات عدد من قطاعات وزارة الثقافة.

كما تفقدت الجناح الخاص بأديب نوبل "نجيب محفوظ" الشخصية المحورية للمعرض، حيث يضم الجناح إصداراته، وقد صُمم على الطراز الإسلامي لمنازل القاهرة التاريخية، والتي ألهمت "أديب نوبل" في الكثير من أعماله. 

ويحتفي المعرض بضيف الشرف الأديب المصري "نجيب محفوظ" على طريقته الخاصة، من خلال تخصيص عدة جلسات تركز على الجوانب الاجتماعية والتاريخية التي تضمّنها أدبه، منها "نجيب محفوظ: مرآة للتاريخ والمجتمع"، في حوار يجمع الدكتور محسن الموسوي، أستاذ الأدب العربي الكلاسيكي والحديث في جامعة كولومبيا-نيويورك، والدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور محمد عفيفي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة القاهرة، والدكتور سعيد بنسعيد العلوي، الأستاذ الفخري في جامعة محمد الخامس، وتدير الحوار ريم البسيوني، الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب عن فرع الآداب.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة ضيف شرف معرض أبو ظبي الدولي

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