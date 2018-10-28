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اقتصاد

تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الإقامة للأجانب خلال أسبوعين

الأحد 28/أكتوبر/2018 - 05:07 م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
مروة الحداد
كشف المهندس طارق شكرى - رئيس غرفة التطوير العقارى - عن بدء تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الاقامة للاجانب خلال أسبوعين، مشيرا الى انه جار الآن تنفيذ فاعليات تطبيقها الأمر الذى يلقى بظلال إيجابية فى دعم مبادرة تصدير العقار التى يتبناها المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. 

وأضاف شكرى خلال مؤتمر صحفى عقد على هامش زيارة ميدنية لمشروع جالريا احد مشروعات شركة عربية القابضة ان الغرفة كانت صاحبة مطلب منح الاقامة للاجانب من اجل دعم تصدير العقار خاصة بعد تحرير سعر الصرف الامر الذى جعل سعر الوحدات العقارية فى مصر منافسة جدا عالميا، مضيفا ان من ضمن شروط منح الاقامة شراء الوحدة السكنية بالدولار وتحويل المبلغ كاملا من الخارج للبنك المركزى على ان يحصل المطور على سعر الوحدة من البنك بالجنيه المصرى وذلك حتى تستفيد مصر بالعملة الصعبة من تصدير العقار. 

وأوضح ان الاقامة تمنح لمدة ٣ سنوات لمشترى الوحدة التى يصل سعرها ٢٠٠ الف دولار، لافتا إلى أن تصدير العقار وإعطاء الاقامة للاجانب يعتبر مكسبا لمصر بكل المقاييس لأن منح الاقامة للاجانب مع الوقت قد يعطى هذا المشترى فرصة لاقامة مشروع استثمارى فى مصر.
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