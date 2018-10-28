الأهلي والوصل الإماراتي.. 75 دقيقة المارد الأحمر يكتفي بهدف وحيد

انتهت أحداث 75 دقيقة من المباراة التي تقام بين فريقي الأهلي والوصل الإماراتي، على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات دور الذهاب في كأس زايد للأندية أبطال العرب.





الشوط الأول ..





بدأ اللقاء بثورة أهلاوية واختبارات عديدة لحارس مرمى فريق الوصل الإماراتي، وصل الأهلي إلى منطقة جزائه أكثر من مرة ولكن دون أهداف.





وفي الدقيقة الحادية عشرة من المباراة، انتفض الوصل ومر بالكرة جناح الفريق من الجهة اليسرى، ومررها ببراعة لمهاجم الفريق "كايو" ولكن أنقذها بإمتياز "محمد الشناوي" حارس مرمى الأهلي .





ومن هجمة رائعة للوصل في الدقيقة 14، من المثلث المرعب في هجوم الفريق، ولكن لم يستطع "كايو" مهاجم الفريق الإماراتي هز الشباك بعد تسديدة طائشة على مرمى الشناوي.





ركنية للوصل الإماراتي في الدقيقة 20، مرت بسلام على مرمى الأهلي وارتد نجوم المارد الأحمر ببراعة إلى مرمى الوصل من هجمة منظمة بدأها عاشور من منتصف الملعب.





حكم المباراة يمنع الأهلي من تسجيل هدف في الدقيقة 22 من عمر المباراة، بعد تمريرة أحمد حمودي لـ صلاح محسن، ولكن يستوقفها حكم المباراة بداعي الخطأ "لمسة يد" على صلاح محسن.





خطر على الأهلي في الدقيقة 24، تمريرة رائعة من خلف المدافعين كادت أن تتسبب في هدف رائع لصالح الوصل الإماراتي لولا تدخل أحمد علاء مدافع الأهلي ولكن بخطأ وتسبب في ركلة حرة مباشرة من مكان خطر لصالح الفريق الإماراتي مرت بسلام.





وتلقى خلال هذه الهجمة أحمد علاء الإنذار الأول، ومن بعده استقبل حسام عاشور لاعب وسط الاهلي الكارت الأصفر الثاني للمارد الأحمر .





هجمة منظمة من الاهلاوية في الدقيقة 35، عن طريق أحمد حمودي الذي مررها الى محمد شريف ليسددها سهلة في يد حارس مرمى فريق الوصل الإماراتي.





وأنقذ الشناوي شباك الاهلي من تلقي الهدف الاول عن طريق الوصل الإماراتي، في لقطة رائعة للشناوي الذي تصدى الى ركلة حرة مباشرة من "ليما" مهاجم الفريق الإماراتي في الدقيقة 37.





حل شريف إكرامي حارس مرمى الاهلي بديلا لـ محمد الشناوي، بعد تعرضة للإصابة في الدقيقة 41 من عمر المباراة.





هدف اول للأهلي عن طريق أحمد فتحي جاء من ركلة حرة مباشرة من الجبهة اليسرى مرت من جميع اللاعبين وسكنت الشباك.





الشوط الثاني ..





الدقيقة 52 كاد أن يسجل صلاح محسن الهدف الثاني للأهلي من إنفراد، بعد أن مررها له أحمد حمودي وتوغل بها داخل منطقة الجزاء ولكنه تعجل في التسديد لتمر بجوار القائمة الأيسر ويمنع الاهلي من فرصة هدف ثاني.





واستمر المارد الاحمر في الهجوم المباغت،وسدد صلاح محسن صاروخية على مرمى الوصل الإماراتي ولكن تصدىلها حارس مرمى الفريق الإماراتي.





شريف إكرامي ينقذ مرمى الاهلي ويتصدى لتسديدة خطيرة، من لاعب الوصل الإماراتي، في الدقيقة 58 من عمر المباراة كادت ان تهز شباك المارد الاحمر وتعلن عن هدف التعادل.





هجوم مباغت من الاهلي من الجبهة اليمنى، عن طريق احمد فتحي جناح الفريق، الذي مرر عرضية رائعة على رأس مروان محسن الذي سددها برأسية رائعة ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للوصل.





أهدر محمد شريف الهدف الثاني للاهلي، في الدقيقة 64 جاءت من كرة مررها له احمد فتحي بيسراه من الجبهة اليمنى، ولكن سددها شريف بطريقة غريبة أبعدها عن شباك فريق الوصل.





محاولات من الوصل للوصول الى مرمى شريف إكرامي حارس مرمى الاهلي، بتمريرات من منتصف الملعب لبناء هجمة مرتبة، ولكن دفاع الأهلي يستطيع أن يقطع الكرة ويحول الدفاع لهجمة مميزة في الدقيقة 70.



