أفريقية النواب تلتقي السفير الإثيوبي بالقاهرة اليوم





وقد زار السفير الإثيوبي السابق بالقاهرة تاييى اثقلاسيلاسي أمدي، مجلس النواب فى دور الإنعقاد الثالث ، وجلس بشرفة الزوار بقاعة البرلمان أثناء انعقاد الجلسة العامة للمجلس وعقب ذلك عقد لقاء مع لجنة الشئون الأفريقية.

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن اللجنة تلتقي ظهر اليوم الخميس، السفير الإثيوبي لدى القاهرة سينديسو اذانو.وأضاف رضوان، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن اللقاء يأتي بناء على طلب من السفير الإثيوبي وسيكون اللقاء بصالون كبار الزوار بمجلس النواب.جدير بالذكر، أن السفير الإثيوبي الجديد سينديسو أذانو، وصل القاهرة في الأول من شهر سبتمبر الماضي، قادما من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لاستلام مهام عمله، خلفا للسفير السابق، بعد انتهاء فترة عمله في مصر.ويعد لقاء السفير الإثيوبي الجديد سينديسو أذانو، مع لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، المزمع عقده اليوم ، أول لقاء له مع أعضاء البرلمان المصري.