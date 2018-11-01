فيديو جراف .. نتائج زيارة الرئيس السيسي لألمانيا

لقاءات الرئيس السيسي في ألمانيا



التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيارته لألمانيا

الرئيس الألماني فرانك فالتر ستاينماير

انجيلا ميركل المستشارة الألمانية

رئيس البرلمان الألماني

وزير الاقتصاد والطاقة الألماني

والرئيس التنفيذي لشركة تيسنكروب لصناعة الأسمدة

رئيس مؤتمر ميونخ للسياسات الأمنية

شركات الاتحاد الفيدرالي الألماني للصناعات الأمنية والدفاعية

رؤساء كبرى الشركات الألمانية

المشاركة بالقمة الثانية للشراكة الألمانية الإفريقية

المشاركة بقمة العشرين للاستثمار في أفريقيا

وزير الخارجية الألماني

وزير الداخلية الألماني

وزير النقل والبنية الرقمية الألماني.



أهم محاور لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أنجيلا ميركل المستشارة الألمانية



العلاقات الثنائية بين البلدين

مساندة ألمانيا لمصر في التنمية الاقتصادية

بحث جهود مكافحة الإرهاب

توافق الرؤى في قضايا المنطقة

بحث جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية

توجه السائحين الألمان للمقاصد المصرية

دعم وتطوير جهود مصر في القارة السوداء

مناقشة الملف الليبي والأزمة السورية



محاور لقاء الرئيس مع الشركات الألمانية

مناقشة سبل تطوير التعاون في المجال العسكري والأمني

تعزيز الشراكة بين البلدين في مختلف المجالات

مناقشة سبل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين

التوسع في المشروعات المشتركة بين البلدين زيادة حجم الاستثمارات الألمانية في مصر





الاتفاقيات

بروتوكول تعاون اقتصادي بقيمة 129 مليون يورو

إنشاء هيئة لمراقبة الجودة التعليمية

إنشاء أكاديمية لتدريب المعلمين

تعزيز التعاون في مجال التعليم الجامعي والبحث العلمي

التعاون مع سيمنز في مجال التصنيع والتدريب لرفع قدرة المناطق الصناعية على التصدير

اتفاقية إنشاء الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية الجديدة



مصر وألمانيا .. شراكة استراتيجية لمستقبل متطور

















توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي إلى العاصمة الألمانية برلين في زيارة لمدة 4 أيام، شارك خلالها في أعمال قمة مجموعة العشرين حول الشراكة مع أفريقيا، وذلك تلبيةً لدعوة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.



واكتسبت زيارة الرئيس السيسي إلى ألمانيا أهمية خاصة‏،‏ لا سيما وأنها تأتي في ظل علاقات إستراتيجية متميزة وشراكة من طراز فريد بين البلدين تشكلت معالمها بجذور قوية للعلاقات الراسخة بين البلدين والتي باتت أكثر تميزا خصوصا بعد ثورة‏ 30‏ يونيو‏، وأصبحت أكثر تميزا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي‏.‏



وشارك الرئيس فى أعمال الجلسة الافتتاحية لقمة الاستثمار فى أفريقيا، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقادة الأفارقة، كما أجرى مباحثات قمة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وذلك على غداء عمل استضافته المستشارة الألمانية، تكريمًا للرئيس، بمقر المستشارية بالعاصمة برلين.



ووجه الرئيس السيسي الشكر للشركات الألمانية العاملة في مصر، لإسهاماتها في عملية التنمية في مصر، خاصة شركة سيمنز التي أتمت إنشاء ثلاث محطات عملاقة لتوليد الكهرباء في مصر وفق أحدث المواصفات العالمية بمعدل إنجاز غير مسبوق علي مستوى العالم، بما أضاف 14.4 جيجاوات للشبكة القومية للكهرباء في زمن قياسي بلغ حوالي عامين، وقد تم عرض فيلم تسجيلي خلال الجلسة عن إنشاء المحطات في مصر.



كما شارك الرئيس في مراسم التوقيع على مذكرة التفاهم مع شركة سيمنز للتعاون مع الحكومة المصرية في مجال التصنيع والتدريب المهني، وقعها عن الجانب المصري وزيري التجارة والصناعة والتربية والتعليم، وعن الجانب الألماني الرئيس التنفيذي لشركة سيمنز العالمية.









