وزير الشباب البحريني يتوجه إلى شرم الشيخ لحضور منتدى الشباب

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، هشام بن محمد حسين، وزير شئون الشباب والرياضة البحريني، والوفد المرافق له، خلال توجههم إلى مدينة شرم الشيخ لحضور منتدى شباب العالم المنعقد في الفترة ما بين 3 إلى 6 نوفمبر الجاري.



قالت مصادر بالمطار، إنه تم إنهاء إجراءات الوزير البحريني والوفد المرافق له المكون من 15 شخصا على متن الرحلة المصرية المتجهة إلى مدينة شرم الشيخ.



وتشهد مدينة شرم الشيخ استعدادات مكثفة لانطلاق منتدى شباب العالم في الثالث من شهر نوفمبر المقبل في حضور ما لا يقل عن 5 آلاف مشارك من مختلف دول العالم.



وشهد مطاري القاهرة وشرم الشيخ، في إطار هذه الاستعدادات، انتشارا مكثفا للدعاية الخاصة بالمنتدى والتعريف بأهدافه، وفرق من العلاقات العامة تستقبل الضيوف المشاركين.



ويشهد منتدى شباب العالم هذا العام جلسات مكثفة تصل إلى ما يقرب من 20 جلسة تتناول مختلف المجالات والقضايا التي يتشارك فيها شباب العالم من مختلف الثقافات.



وتشارك مملكة البحرين في المنتدى، بوفد رفيع المستوى يترأسه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي سيتحدث في الجلسة الأولى بثاني أيام المؤتمر، وهي بعنوان «بناء قادة المستقبل».