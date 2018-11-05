وزير الري يستعرض تجارب الدول مع أزمة المياه في جلسات منتدى شباب العالم

شارك الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في ورشة عمل تفاعلية، بعنوان "الأمن المائى فى ظل التغيرات المناخية"، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ.



وتناولت الورشة عرض لفيلم تسجيلى قصير عن الندرة المائية وكذلك المشاركة فى ورشة العمل من خلال تكوين مجموعات عمل مستديرة شارك فيها الوزير مجموعات عمل الشباب بالتناوب، إضافة لعرض دور الإعلام المتخصص في تناول القضايا والموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية وزيادة الوعي بقضايا التغير المناخي وأهمية المشاركة المجتمعية في تناول والتعامل مع ملف التغيرات المناخية.



وجاء من ضمن مخرجات ورشة العمل التفاعلية الإعلان عن برلمان المياه للشباب المصري ضمن ما يقارب الأربعين برلمان على مستوي العالم، والذى سيتم لاحقا الإعلان عن أهدافه واجندته وآلية مشاركة الشباب في هذا البرلمان.



كما قام وزير الري بتوسط المنصة مع مجموعة من الشباب الذين يمثلون دولا مختلفة تتعرض لتأثيرات التغيرات المناخية ما بين الأمطار الشديدة والجفاف، فعلى سبيل المثال لا الحصر تنفق استراليا ما يقارب من ١٠ مليار دولار سنويا علي البصمه المائية أو الحساب المائي water accounting، فضلا عن كينيا وبحيرة تركانا والتأثيرات الاجتماعية المباشرة نتيجة جفاف البحيرة ، وتجربة جنوب افريقيا وتقليل متوسط استهلاك الفرد من المياه لأدنى المستويات العالمية واستخدام المياه بحكمة دون هدر، فضلا عن أهمية التعليم والوعي الاستباقي بندرة المياه والتى لولاها ما كانت كيب تاون لتصل الي مرحلة الصفر المائي.



وتم الاشارة إلى نيجيريا وبحيرة تشاد وتقلص مساحتها لأكثر من ٩٠ بالمائة من مساحتها منذ اربعين أو خمسين عاما مضت وتأثير ذلك على ما يزيد على ٢٠ مليون نسمة وتأثيرات ذلك المباشر على ظهور الجماعات المتطرفة مثل بوكوحرام، وتجربة الاردن ومحدودية الموارد المائية وتأثيرها الشديد بالتغيرات المناخية وأهمية وجود إنذار مبكر بالامطار/ الجفاف وما شهدته الأيام القليلة الماضية من امطار وصلت لحد السيول المدمرة التي اودت بحياة البعض.



وتناولت ورشة العمل التفاعلية حول اليوم زيرو: الامن المائى فى ظل التغيرات المناخية، العديد من النقاط الأساسية فى العرض الذى قدمه رئيس برلمان الشباب العالمي للمياه من حول رئاسة البرلمان وعضويته ودوره الذى تمثل فى دعم متخذى القرار فى سرعة اتخاذ القرارات المستندة على حلول عملية وناضجة على نحو ما تم تقديمه بالمنتدى العالمى للمياه بالبرازيل ورفع الوعى بقضايا المياه والتغيرات المناخية وتأثيراتها على بلدان العالم، ودعم الإجراءات المحلية المتعلقة بالمياه فى بنين من خلال المبادرات الافريقية.



كما قدم أعضاء البرلمان من رؤيتهم لدور الصحافة فى الكتابة والتعريف بالتغيرات المناخية وتمكين الصحفيين من استخدام المفردات البسيطة عن حقائق المياه والعلوم لتكون بمثابة محفزات للمياه، كما قدمت بعض المنظمات العاملة فى مجال المياه بعض الرؤى حول إقامة المناقشات وتعزيز سبل الحوار بشأن المياه والسلام وتوضيح اهمية الحفاظ على المياه وحل النزاعات حيث ان معظم الصراعات على المياه تأتى من عدم التفهم الكامل للاتفاقيات بين الدول ونقص البيانات.



وفى سياق متصل أوضحت النقاشات بورشة العمل أن منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تعد أكثر المناطق تأثرا بالتغيرات المناخية وايضا بسبب الحروب والصراعات الداخلية كما هو الحال بوجود الإرهاب فى العراق حيث يستخدم المياه كسلاح من خلال إضافة مواد سامه له (يوجد 64 حالة تسمم من جراء ذلك).



كما أوضحت المناقشات التى تمت بين الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والعديد من الشباب الافريقى وشباب استراليا والاردن ووسط آسيا المشارك فى منتدى شباب العالم، حجم التحديات المائية التى يواجهونها وما يتطلبه ذلك من رفع وعى ودور الشباب الفاعل ودمجه مع الحكومات فى التصدى لها.