وفاة سجين بأزمة قلبية في المنيا

توفي سجين جنائي بعد إصابته بأزمة قلبية داخل محبسه بسجن مركز شرطة العدوة شمال المنيا.



تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارا من مأمور مركز شرطة العدوة، بوفاة "فتحي. ص. ح. أ"- 43 سنة، مقيم بقرية بني عامر بدائرة المركز والمحبوس على ذمة قضية جنائية، داخل محبسه متأثرا بأزمة قلبية.



بانتداب مفتش الصحة تبين أن السجين كان يعاني مرضا مزمنا وأن الوفاة نتيجة لهبوط حاد في الدورة الدموية.



تحرر محضر بالواقعة وأمرت النيابة بالتصريح بدفن جثمان المتوفي، وكلف البحث الجنائي باستكمال التحريات.