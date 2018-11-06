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فن

محمود حجازي يبدأ تصوير أبو العروسة 2 مع ولاء الشريف

الثلاثاء 06/نوفمبر/2018 - 11:21 م
صدى البلد
سعيد فراج
أعلن الفنان محمود حجازي عبر حسابه الشخصي على انستجرام، عن بداية تصوير أولى مشاهده في مسلسل "أبو العروسة 2"، إذ شارك صورة من كواليس التصوير جمعته بالفنانة ولاء الشريف.

مسلسل "أبو العروسة" دراما اجتماعية طويلة تناقش الصراعات بين الأزواج، ويدور حول المشكلات داخل الأسرة بين الآباء والأبناء، والصراع بين الأجيال نتيجة ما حدث من تغييرات كبيرة فى المجتمع.

المسلسل بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، نرمين الفقي، محمد عادل، محمود حجازي، وولاء الشريف، تأليف هاني كمال، وإخراج كمال منصور، ومهندسة الديكور هند حيدر، ومدير الإضاءة أحمد عبدالعزيز.
محمود حجازي يبدأ تصوير أبو العروسة 2 مع ولاء الشريف
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