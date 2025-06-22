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من حديقة الأزبكية إلى جروبي.. مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يتفقدان تطوير القاهرة الخديوية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

من حديقة الأزبكية إلى جروبي.. مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ القاهرة يتفقدان تطوير القاهرة الخديوية

مستشار رئيس الجمهورية و محافظ القاهرة
مستشار رئيس الجمهورية و محافظ القاهرة
مريم عزت

قام اللواء أركان حرب خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة ، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية .

وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.

شملت الجولة متابعة أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية ضمن جهود استعادة المظاهر الاثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي ، وتعزيز الأهمية السياحية لها، وكذلك نسب تنفيذ أعمال إنشاء أكشاك سور الأزبكية لنقل باعة الكتب إليها وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.



أعمال تطوير المرحلة الثالثة

كما شملت الجولة تفقد أعمال تطوير  عقارات شارع طلعت حرب الجاري العمل بها حاليًا ضمن أعمال تطوير المرحلة الثالثة من القاهرة الخديوية فى المنطقة من ميدان التحرير وحتى ميدان طلعت حرب.

رافق محافظ القاهرة، اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، ورئيسى مجلس إدارة شركتى مياه الشرب،  والصرف الصحى بالقاهرة، والصندوق السيادي، والدكتور عبدالله الشريف مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة، ووزارة الإسكان، وشركة المقاولون العرب.

وشدد مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية على سرعة الانتهاء من الأعمال الجارية طبقًا للجداول الزمنية المخطط لها .

محافظ القاهرة 

وأكد محافظ القاهرة أن مشروع تطوير القاهرة الخديوية يهدف إلى إحداث نقلة نوعية بمنطقة وسط القاهرة عبر تحسين صورتها البصرية وتعظيم شخصيتها المعمارية عن طريق الحفاظ على واجهات مبانيها المميزة ، وإزالة كافة التشوهات التي لحقت بها وتنظيم لافتات المحال التجارية بأسلوب يتناسب مع الطابع العام للمنطقة .

وعقب الجولة ترأس اللواء أ. ح دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية يرافقه د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة اجتماعًا لمتابعة ما تم من خطوات تنفيذية لاعادة إحياء وتشغيل محل جروبي بميدان طلعت حرب،  والمبنى المتواجد به في إطار جهود الدولة لإحياء منطقة القاهرة الخديوية، واستعادة العناصر المميزة لها .

وتم خلال الاجتماع استعراض الخطوات التنفيذية لبدء أعمال التطوير طبقًا للدراسة التى أعدها المركز القومى لبحوث الاسكان والبناء.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على دعم كافة الجهود الرامية لاستعادة "جروبى" كجزء من ذاكرة العاصمة فى منطقة الخديوية .

اللواء أركان حرب خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية محافظ القاهرة منطقة القاهرة الخديوية

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