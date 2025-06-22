باحثة: إيران لها حق الرد على سيادتها وأراضيها وفقا لمواثيق الأمم المتحدة

قالت الباحثة في الشأن السياسي سمية عسلة، إن هناك 5 سيناريوهات للتصعيد الإيراني الأمريكي الإسرائيلي، متابعة: “أصبح هناك لوبي أمريكي إسرائيلي ضد إيران، حيث أعلنت أمريكا في الدخول لدعم إسرائيل في هجماتها على إيران”.

وأضافت سمية عسلة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”، أن عدم إنهاء الحرب في غزة سيتسبب في تهديد الأوضاع في المنطقة، وذلك حدث بالفعل في إيران.

وشددت على أن الضربات الأمريكية للمنشآت النووية الإيرانية يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.

ولفتت إلى أن إيران لها حق الرد على سيادتها وأراضيها وفقا لمواثيق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن أمريكا تعلم أن مستقبل الكيان الصهيوني مهدد بداية من 7 أكتوبر والهجوم الإيراني الذي عمل على تدمير العديد من المباني داخل تل أبيب وحيفا.

