نائبة: موقف مصر من التصعيد ضد إيران يعكس رؤية رشيدة

أشادت النائبة نجلاء العسيلي، وكيل لجنة ذوي الإعاقة بمجلس النواب وعضو حزب الشعب الجمهوري، بموقف الدولة المصرية تجاه التصعيد المتسارع ضد إيران، مؤكدة أن البيان الصادر عن وزارة الخارجية يعكس رؤية مصرية رشيدة تضع أمن واستقرار المنطقة فوق أي اعتبارات سياسية ضيقة.

وقالت العسيلي، في تصريح صحفي اليوم، إن تحذير مصر من تداعيات التوترات الراهنة في إيران، خاصة ما قد يترتب عليها من مخاطر تهدد الأمن الإقليمي والدولي، يأتي اتساقًا مع النهج المصري الثابت القائم على دعم السلام، واحترام سيادة الدول، ورفض أي انتهاكات للقانون الدولي أو ميثاق الأمم المتحدة.

وأضافت أن الأوضاع الملتهبة في المنطقة تتطلب تحركًا مسؤولاً ونبذًا واضحًا لأي تصعيد عسكري، مؤكدة أن مصر دائمًا ما تسعى للحلول السياسية والدبلوماسية باعتبارها المسار الوحيد القادر على تجنيب الشعوب ويلات الحروب والخسائر الإنسانية والاقتصادية.

وتابعت وكيل لجنة ذوي الإعاقة: "الدعوة المصرية لوقف التصعيد والتحلي بضبط النفس، هي نداء عقلاني يحمل صوت الحكمة، ويؤكد ريادة القاهرة في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، لا سيما في ظل التحديات التي تواجه المنطقة".

وأكدت العسيلي أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضطلع بدور محوري في تهدئة التوترات الإقليمية، وترسيخ مبادئ الحوار والسلام، مشددة على أن استقرار الشرق الأوسط لن يتحقق إلا عبر التكاتف الدولي ومنع أي أطراف من الزج بالمنطقة في أتون صراعات جديدة.