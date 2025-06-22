قرار عاجل في دعوى شطب منتصر الزيات من نقابة المحامين

قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم، تأجيل الدعوي المطالبة بشطب قيد المحامي منتصر الزيات من جداول المحامين المشتغلين بنقابة المحامين، لجلسة 8 أكتوبر المقبل، لإتاحة الفرصة للاطلاع وتبادل المذكرات القانونية.

قال المحامي مقيم الدعوى إن منتصر الزيات له أفكار متطرفة تروج للعنف والتكفير، وأنه سبق وصدر ضده أحكام قضائية تدينه بإهانة وسب أجهزة ومؤسسات الدولة وهي قضية إهانة القضاء.

وأضاف في دعواه التي اختصم فيها نقيب المحامين بصفته أن هذه الاتهامات وما ثبت منها في حقه تعد مخالفة صريحة لشروط القيد في نقابة المحامين، خاصة فيما يتعلق بشرط توافر حسن السير والسلوك، وعدم سابقة إدانة المحامي عضو نقابة المحامين في أي اتهام جنائي على حد ما جاء بالدعوى.