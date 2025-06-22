رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الآن الدخول عليه من خلال الضغط على https://prepnatega.emis.gov.eg/

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات .. خطوات الاستعلام

ادخل على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم https://prepnatega.emis.gov.eg/

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وعلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم https://prepnatega.emis.gov.eg/ ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي ، وحالة الطالب اذا كان ناجحا أم راسبا أم له دور ثاني

وكانت قد ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني في معظم المحافظات ، كما يلي :

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة

ٱعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح ٧٥.١٦%، حيث تقدم للإمتحان هذا العام ١٢٠ الفا و٢٦٠ طالبا وطالبة، حضر منهم ١١٨ ألفا و٧٢٢، ونجح ٨٩ ألفا و٢٣٦ طالبا وطالبة.

ويمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة من خلال الضغط على :

https://natega.behira.gov.eg/

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح

اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح ٨٤،٤% ، حيث أوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ان إجمالى عدد الطلاب المتقدمين في امتحان ١١٧٧٥ نجح منهم٩٩٣٥طالب بنسبة ٨٤،٤%

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط هنا

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نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية

اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس ، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 91 ألفًا و527 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 76.8%.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا

عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مؤتمراً صحفياً موسعاً بديوان عام المحافظة، لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس والتي بلغت نسبة النجاح 75.7%.

وقد تم الاعلان عن 3 لينكات تحت عنوان رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا “لينك لكل قطاع كالتالي”

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط

اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس ، بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم ، بنسبة نجاح بلغت 74.61% ، كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.

وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة دمياط أنه للدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط ، بمكن الضغط على https://onelink.to/tr4k7c

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد

اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح بلغت 85% ، وهنأ محافظ بورسعيد ال ١٠ الأوائل على محافظة بورسعيد للعام الدراسي ٢٠٢٥ بالتفوق و النجاح

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد متاح الآن من خلال الضغط هنا

نتيجة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية

اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس وذلك بنسبة نجاح 90.2 %.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقلهية يمكن الان الوصول إليه من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف

اعتمد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس ، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%،وقد تقدم للامتحان64 ألف و 995 للنظامي حضر منهم 53 ألف و 442طالباً للنظامي.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف يمكن الان الدخول عليه من خلال الضغط على https://tdcbns.net/prep.php

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد

اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح بلغت 90.1٪، وحرص على تهنئة الطلاب الأوائل هاتفيًا تقديرًا لتفوقهم، حيث حصل جميعهم على الدرجة النهائية (280 من 280).

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد تم إعلانه على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد التي يمكن الوصول إليها بالضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة

اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة يمكن الوصول له من خلال الضغط هنا



نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة

اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة ، بنسبة نجاح ٧٧% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة يمكن الوصول له من خلال الضغط هنا

نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسكندرية

اعتمد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس ، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5%.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا