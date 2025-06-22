رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات بموقع التعليم الآن

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على موقعها الرسمي على الانترنت ، رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم يمكن الآن الدخول عليه من خلال الضغط على https://prepnatega.emis.gov.eg/
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات .. خطوات الاستعلام
- ادخل على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم https://prepnatega.emis.gov.eg/
- حدد المحافظة
- ادخل رقم الجلوس
- اضغط على عرض النتيجة
وعلى رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم https://prepnatega.emis.gov.eg/ ، يجد كل طالب نتيجته كاملة بالدرجات في جميع المواد الأساسية والمواد غير المضافة للمجموع ، والمجموع الكلي ، وحالة الطالب اذا كان ناجحا أم راسبا أم له دور ثاني
وكانت قد ظهرت رسميا نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني في معظم المحافظات ، كما يلي :
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة
ٱعتمدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح ٧٥.١٦%، حيث تقدم للإمتحان هذا العام ١٢٠ الفا و٢٦٠ طالبا وطالبة، حضر منهم ١١٨ ألفا و٧٢٢، ونجح ٨٩ ألفا و٢٣٦ طالبا وطالبة.
ويمكن الآن الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة البحيرة من خلال الضغط على :
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة مطروح
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم السبت نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح ٨٤،٤% ، حيث أوضحت نادية فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ان إجمالى عدد الطلاب المتقدمين في امتحان ١١٧٧٥ نجح منهم٩٩٣٥طالب بنسبة ٨٤،٤%
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية
اعتمد اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس ، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات 91 ألفًا و527 طالبًا وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 76.8%.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الغربية يمكن الدخول عليه الآن من خلال الضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا
عقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مؤتمراً صحفياً موسعاً بديوان عام المحافظة، لإعلان نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس والتي بلغت نسبة النجاح 75.7%.
وقد تم الاعلان عن 3 لينكات تحت عنوان رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا “لينك لكل قطاع كالتالي”
- رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا قطاع شمال
- رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا قطاع وسط
- رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة المنيا قطاع جنوب
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط
اعتمد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس ، بحضور ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم ، بنسبة نجاح بلغت 74.61% ، كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع والمكفوفين 100%.
وقالت مديرية التربية والتعليم محافظة دمياط أنه للدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة دمياط ، بمكن الضغط على https://onelink.to/tr4k7c
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد
اعتمد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح بلغت 85% ، وهنأ محافظ بورسعيد ال ١٠ الأوائل على محافظة بورسعيد للعام الدراسي ٢٠٢٥ بالتفوق و النجاح
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة بورسعيد متاح الآن من خلال الضغط هنا
نتيجة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقهلية
اعتمد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس وذلك بنسبة نجاح 90.2 %.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الدقلهية يمكن الان الوصول إليه من خلال الضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف
اعتمد الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس ، حيث بلغت النسبة العامة للنجاح 75.13%،وقد تقدم للامتحان64 ألف و 995 للنظامي حضر منهم 53 ألف و 442طالباً للنظامي.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة بني سويف يمكن الان الدخول عليه من خلال الضغط على https://tdcbns.net/prep.php
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد
اعتمد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح بلغت 90.1٪، وحرص على تهنئة الطلاب الأوائل هاتفيًا تقديرًا لتفوقهم، حيث حصل جميعهم على الدرجة النهائية (280 من 280).
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الوادي الجديد تم إعلانه على الصفحة الرسمية لمديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد التي يمكن الوصول إليها بالضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة
اعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس بنسبة نجاح بلغت ٨٧.٤٦٪، حيث بلغ عدد المتقدمين لأداء الامتحانات ٢٠٥٬٠٣٨ طالبًا وطالبة، حضر منهم ٢٠٣٬٣٣٥، ونجح ١٧٧٬٨٤٢ طالبًا وطالبة.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الجيزة يمكن الوصول له من خلال الضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة
اعتمد د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة ، بنسبة نجاح ٧٧% وبلغ عدد المتقدمين ١٩٩٥٨٧ للامتحان طالب وطالبة حضر منهم ١٩٣٨٣٥ طالب وطالبة ونجح ١٤٩٢٥٧ .
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة القاهرة يمكن الوصول له من خلال الضغط هنا
نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس محافظة الاسكندرية
اعتمد الفريق/ أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس ، حيث بلغت نسبة النجاح 85.5%.
رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 الترم الثاني بالاسم ورقم الجلوس يمكن الوصول إليه من خلال الضغط هنا