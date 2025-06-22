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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تامر حسني يظهر مع موديل كليب ملكة جمال الكون مرة أخرى

تامر حسني مع موديل كليب ملكة جمال الكون
تامر حسني مع موديل كليب ملكة جمال الكون
أحمد إبراهيم

ظهر الفنان تامر حسني في مقطع فيديو تم تداوله خلال الفترة الماضية مع إحدى الفتيات، ما جعل جمهوره يتساءل عن هوية تلك الفتاة. 

وبالبحث تبين أن هذه الفتاة هي الموديل التي ظهرت مع المطرب الشامي في كليب “ملكة جمال الكون”، الذي قدمه مع تامر حسني مؤخرا. 

مقطع من كليب ملكة جمال الكون 

أعمال تامر حسني

ويعرض للفنان تامر حسني في دور العرض السينمائي الآن فيلم “ريستارت”، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك. 

فيلم ريستارت

جدير بالذكر أن "ريستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، محمد ثروت، باسم سمرة، عصام السقا، ميمي جمال، أحمد عزيز، وأحمد علي، ويشارك فيه عدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، ولاعب الزمالك السابق أحمد حسام ميدو والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق. 

أغاني تامر حسني

يذكر أن تامر حسني ورامي صبري طرحا أغنيتهما "فعلا مبيتنسيش" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات عمرو تيّام، ألحان شادي حسن، توزيع طارق توكل، إخراج تامر حسني.

وطرح تامر حسني في أغسطس 2024، أغنية بعنوان "يا نهار أبيض"، من كلمات أحمد المالكي، ألحان سامر أبو طالب، توزيع أمين نبيل.

وطرح مؤخرًا أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" عبر قناته على “يوتيوب”، من كلمات محمود سليم، ألحان تيام علي، توزيع هشام محمد.

تامر حسني الفنان تامر حسني أعمال تامر حسني كليب ملكة جمال الكون أغاني تامر حسني

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