أبو ولادي مات.. وفــ.ـاة ضياء طليق البلوجر لولا فاني

سادت حالة من الحزن والأسى بعد تأكيد وفاة ضياء غالي، طليق البلوجر الشهيرة لولا فاني، والذي تم العثور على جثمانه تحت أنقاض العقارين المنهارين في منطقة حدائق القبة بالقاهرة.

كان ضياء، البالغ من العمر 35 عامًا، يقيم في الطابق الثاني بأحد العقارين المنهارين بشارع الخليج المصري، حين حدث الانهيار صباح الجمعة، ليفقد حياته أسفل الركام في مشهد مأساوي أحزن سكان المنطقة ومتابعي زوجته السابقة.

ورغم انفصالهما منذ فترة، لم تتمالك لولا فاني نفسها، وهرعت إلى موقع الحادث فور معرفتها، وظهرت منهارة تماما وهي تبكي وتناشد الجميع بالدعاء له، وكتبت في منشور عبر حسابها: "أبو ولادي مات.. يا رب أفقد الذاكرة"، في رسالة موجعة تعكس عمق الصدمة والفقد.

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