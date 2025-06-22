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إنجاز بحثي بأيادٍ مصرية.. القوات المسلحة تقود ثورة علمية في الطب الجينومي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

إنجاز بحثي بأيادٍ مصرية.. القوات المسلحة تقود ثورة علمية في الطب الجينومي

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

تمكن مركز البحوث الطبية والطب التجديدى للقوات المسلحة من تحقيق إنجاز علمى بارز تمثل فى النشر الدولى لأول دراسة بحثية مصرية كاملة فى مجال الدراسات الجينومية على أحد الأمراض النادرة التى تصيب الكُلى وقد تؤدى إلى الفشل الكلوى وذلك فى أعلى دوريات الدراسات الجينية (الجينات البشرية) الدولية الصادرة عن دار نشر " سبرينجر العالمية " .

وتعد هذه الدراسة هى الأولى من نوعها فى مصر والثانية على مستوى العالم لعمل تسلسل جينوم بشرى كامل فى الأمراض المناعية ، وتم تنفيذ هذه الدراسة داخل مصر على أيدى فريق العمل الخاص بمركز البحوث الطبية والطب التجديدى بالتعاون مع جامعة القاهرة من خلال إستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الحيوية والذكاء الإصطناعى.

ويعتبر هذا الإنجاز خطوة محورية نحو تطوير البحث العلمى فى مجال الطب التشخيصى والدقيق والدراسات الجينومية ، حيث قاد مركز البحوث الطبية والطب التجديدى تحالفاً علمياً لتنفيذ مشروع ( الجينوم المرجعى للمصريين وقدماء المصريين) ، والذى يُعد من المشاريع الطموحة على المستويين الدولى والإقليمى .

جدير بالذكر أن المركز يضم أحدث معمل جينوم فى مصر، بالإضافة إلى أكبر بنك حيوى أوتوماتيكى فى مصر وأفريقيا وهو ما يضعه فى مصاف المؤسسات العالمية المتقدمة فى هذا المجال , وقد أثمر هذا التقدم عن نشر العديد من الأبحاث فى كبرى الدوريات العلمية المُعتمدة ، بما يعكس حجم العمل والجهد المبذول فى تطوير البنية التحتية للبحث العلمى فى مصر.

يأتى هذا الإنجاز ليعكس رؤية مصر الإستراتيجية فى الإعتماد على قدراتها العلمية الوطنية وتعزيز مكانتها فى مجال علوم الجينوم والطب الدقيق .

كما يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة البحث العلمى وتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

وفى سياق متصل شارك مركز البحوث الطبية والطب التجديدى فى المؤتمر العلمى الأول ( CODE YOUR SPORTS POTENTIAL ) لتسليم التقارير النهائية لمشروع الجينوم الرياضى وإطلاق المرحلة الجديدة من إختبار الجين الرياضى (NEXT-GENE ) , والذى يأتى إستمراراً لحرص القوات المسلحة على تكامل الجهود الوطنية لتنفيذ مشروع علمى رائد يعزز من مكانة مصر فى مجالات الطب الرياضى والبحث الجينى  .


وخلال المؤتمر أكد اللواء طبيب محمد عبدالسلام الجوهرى مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدى أن المشروع يُجسّد الدور الرائد للقوات المسلحة فى دعم المبادرات القومية الكبرى وخاصة فى هذا المشروع الذى يأتى تنفيذاً لرؤية القيادة السياسية لدعم التنمية البشرية وتحقيق التميز الرياضى من خلال تحقيق التكامل بين الجهات البحثية والعلمية فى الدولة .

يأتي ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على الإرتقاء بمنظومة البحث العلمى وتعزيز أوجه التعاون مع مختلف الجامعات والمراكز البحثية.

الطب التجديدى للقوات المسلحة سبرينجر العالمية القوات المسلحة

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