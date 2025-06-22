رسميا أول أيام فصل الصيف .. طرق فعالة للتعامل مع الرطوبة

أعلنت الارصاد الجوية عن بداية فصل الصيف ٢٠٢٥ أمس الموافق ٢١ يونيو .

ونقدم إليك اليوم طرق فعالة للتعامل مع رطوبة الصيف لحماية الجسم والصحة والراحة اليومية:

1. ارتدِ ملابس مناسبة

اختر ملابس قطنية خفيفة وفضفاضة.

تجنب الأقمشة الصناعية مثل البوليستر والنايلون لأنها تزيد من التعرق وتحتفظ بالرطوبة.

2. ترطيب الجسم باستمرار

اشرب كميات كافية من الماء (2-3 لتر يوميًا).

تناول فواكه مرطبة مثل: البطيخ، الخيار، والشمام.

3. استخدم المراوح والمبردات بذكاء

شغل المراوح لطرد الرطوبة، لكن تجنب توجيهها مباشرة لفترات طويلة.

استخدم مكيف الهواء أو جهاز إزالة الرطوبة (Dehumidifier) إذا كنت في منطقة مغلقة جدًا.

4. استحم أكثر من مرة إن لزم الأمر

الاستحمام بماء فاتر يساعد على تقليل التعرق وتهدئة الجلد.

استخدام صابون لطيف مضاد للبكتيريا يقلل من الالتهابات الناتجة عن العرق.

5. حافظ على نظافة بشرتك

جفف الجسم جيدًا، خاصة مناطق الثنايا (تحت الإبط، خلف الركبة، بين الأصابع).

استخدام بودرة الجسم أو مضاد التعرق الطبيعي لتقليل الرطوبة.

6. تهوية المنزل بشكل جيد

افتح النوافذ في الصباح الباكر أو بعد الغروب.

تجنب الطبخ داخل المنزل في أوقات الذروة لتقليل تراكم البخار والرطوبة.

7. تجنب الأطعمة الثقيلة

قلل من الوجبات الدسمة والحارة التي ترفع حرارة الجسم.

أكثر من السلطات والمشروبات الطبيعية المنعشة.

8. اعتنِ بالأجهزة الإلكترونية

الرطوبة تؤثر على عمل بعض الأجهزة؛ احفظها في أماكن جافة.

استخدم أكياس السيليكا أو الفحم لامتصاص الرطوبة داخل الأدراج.

نصيحة إضافية:

في المناطق شديدة الرطوبة، جرب رش الأرضيات بماء مخلوط بخل أبيض لتقليل الرطوبة وإبعاد الحشرات.