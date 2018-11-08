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حوادث

بمناسبة اقتراب المولد النوبى.. طوارئ بشرطة التموين لضبط مصانع بير السلم

الخميس 08/نوفمبر/2018 - 08:12 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى الرماح
رفعت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية برئاسة اللواء أنور السعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، حالة الاستنفار للقصوى بجميع فروع الإدارة بجميع المحافظات استعدادا لاستقبال المولد النبوى الشريف.

وانتهت الإدارة من خطتها التى تهدف لحماية المواطنين وضمان عدم طرح أى سلع فاسدة أو مجهولة المصدر بالأسواق، من خلال تفعيل خطة عمل الإدارة بالتنسيق مع الفروع الجغرافية لإدارات وأقسام شرطة التموين بجميع مديريات الأمن.

وقال مصدر أمنى مسئول بالادارة العامة لمباحث التموين، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن الخطة التى تم وضعها لها عدة أهداف، أولها تكثيف الحملات على مصانع بير السلم، والتى تقوم بإنتاج حلوى المولد من خامات مجهولة المصدر وغير مصرح باستخدامها.

وأضاف المصدر أن ثانى أهداف الخطة يتمثل فى شن الحملات المكبرة على محلات وشوادر بيع حلوى المولد فى جميع المحافظات للتأكد من سلامة المعروض، وذلك فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بتضافر جهود جميع الأجهزة الأمنية للتصدى لمحاولات الخروج عن الشرعية وتحقيق التواجد الأمنى الذى يضفى الإحساس بالثقة لدى المواطنين، وضمن ركائزه الأمن الاقتصادى.
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