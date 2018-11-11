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منوعات

بناء على رغبة الجماهير.. فرقة سبايس جيرلز تعود للظهور

الأحد 11/نوفمبر/2018 - 03:05 ص
صدى البلد
محمد علي
كشفت فرقة "سبايس جيرلز" البريطانية عن عودتها لتنظيم إحدى الحفلات الغنائية الكبيرة بعد ابتعاد عن الجماهير لسنوات، وفق ما ذكرت صحيفة ديلي ميرور البريطاانية.

وأعلنت و إيما بونتون وزميلاتها أن مجموعة موسيقى البوب التسعينية تستعد لحفل كبير خلال الشهور المقبلة، وهو الأمر الذي أثار محبي الفرقة وانتظار الحصول على تذكار الحفل.

وذكرت فرقة "سبايس جيرلز" سبب عودتها ، هو لتلبية رغبة الكثير من محبي الفرقة التي تشبه في طريقتها فرقة الفوركاتس اللبنانية.

وستعود الفرقة بكامل أعضائها، باستثناء فكتوريا بيكهام، زوجة لاعب الكرة المعتزل دافيد بيكهام، التي قالت إنها تود التركيز على مهنتها في مجال تصميم الأزياء.

وستكون حفلات الفرقة في مايو 2019.
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