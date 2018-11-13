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أخبار العالم

حماس تضرب إسرائيل بـ400 صاروخ.. والاحتلال يعلن الاستنفار

الثلاثاء 13/نوفمبر/2018 - 12:47 ص
قصف إسرائيلي على
قصف إسرائيلي على قطاع غزة
أحمد قاسم
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن حركة حماس الفلسطينية، أطلقت نحو 400 قذيفة صاروخية باتجاه الأراضي والمستوطنات الإسرائيلية؛ وذلك ردًا على القصف العنيف الذي يشنه طيران الاحتلال على مدار اليومين الماضيين.

وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، إن الجيش الإسرائيلي أعلن إطلاق صافرات الإنذار مجددا، في جميع البلدات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة؛ تزامنًا ضربات "حماس" الانتقامية.

وأجرى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاثنين، اتصالات إقليمية ودولية مكثفة وعلى جميع المستويات، لوقف العدوان الإسرائيلي المستمر على أهل قطاع غزة.

واستنكر عباس التصعيد الإسرائيلي، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقفه، وعدم جر المنطقة إلى مزيد من الدمار وعدم الاستقرار.
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