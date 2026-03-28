الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لمدة شهر.. تفاصيل إطلاق الحملة القومية للتحصين ضد الجلد العقدي والجدري

شيماء مجدي

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم السبت، أعمال الحملة القومية الأولى لعام 2026 للتحصين ضد مرض الجلد العقدي في الأبقار وجدري الأغنام؛ وذلك في إطار توجيهات السيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف برامج التحصين الوقائي ورفع درجة الجاهزية لمواجهة الأمراض الوبائية، والحفاظ على استقرار الإنتاج الحيواني.

من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أنه تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الحملة، من خلال توفير اللقاحات وكافة مستلزمات التحصين، وتجهيز الفرق البيطرية المدربة، ووضع خطة عمل شاملة لضمان الوصول إلى جميع القرى والتجمعات، بما يحقق التغطية الكاملة للمستهدف من الثروة الحيوانية.

وأشار إلى أن اللجان البيطرية ستتولى أعمال التحصين ودعم الأمن الحيوي بالمزارع ولدى صغار المربين، إلى جانب الترقيم والتسجيل، والتقصي النشط، والتوعية الإرشادية للمربين في المزارع والأسواق، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض؛ حيث تصاحب فرقُ الإرشاد البيطري أعمالَ الحملة ميدانياً لتوعية المربين بأهمية التحصين الدوري، وضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة الحيوانات وتقليل الخسائر الاقتصادية.

وأكدت وزارة الزراعة أن التحصين يمثل أحد أهم أدوات الوقاية لحماية الثروة الحيوانية، داعيةً جميع المربين إلى التعاون الكامل مع الفرق البيطرية، والإسراع بتحصين حيواناتهم خلال فترة الحملة حفاظاً على ممتلكاتهم، ودعماً للاقتصاد القومي، مع ضرورة التواصل مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية عبر الخط الساخن 19561 لتلقي الاستفسارات والدعم السريع.

