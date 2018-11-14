ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

القابضة للسياحة: 5.1 مليار جنيه استثمارات مع القطاع الخاص في 5 سنوات

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:01 ص
حطبة
حطبة
علياء فوزي
كشفت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن أن وصول جملة استثمارات المشروعات الممولة بالتعاون مع القطاع الخاص بلغت 5.1 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات الماضية، بإجمالي 7 مشروعات لاستغلال الأراضي .

وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي اقامة مشروعات بقطاع الاستثمار العقاري والسياحي وتحديدًا أراضي بمناطق (المعمورة، جراج مدينة نصر، بيع المصنوعات بطنطا، مجاويش، العين السخنة، أسيوط، جزيرة بدران).

وذكرت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، أن حجم استحواذات قطاع التجارة من إجمالي الاستثمارات السابقة بلغت 860 مليون جنيه،مشيرة إلي وجود اجراءات لدي شركاتها في تحسين أداء الشركات التابعة وتحويلها للأرباح.
loading...

ترشيحاتنا

تعرفي على عادة يومية تقي من خطر الإصابة بسرطان الثدي

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

تجربة إنسانية عن تطعيم الكلاب الضالة: ارحموهم بلاش قتل

خطة البرلمان: التخطيط والمتابعة ضروريات تضمن نجاح المشروعات الصغيرة

أزمة في البيت الأبيض.. ميلانيا ترامب تطالب بفصل نائبة مستشار الأمن القومي

أشرف عبد الباقي يعلق على طريقة كلام أبو ليلة: الحلقة دي هتبقى مدبلجة.. فيديو

ألمانيا تطلب 100 ألف مهندس كهربائي.. و4 حلول بينها تشجيع الهجرة

إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

بولتون يكذب أردوغان: التسجيل الصوتي لا يشير إلى تورط بن سلمان في قتل خاشقجي

انتشار المعدات بعدد من المواقع في القاهرة ترقباً لسقوط أمطار.. صور

صورة للأمير تشارلز بمناسبة عيد ميلاده الـ70 بدون الملكة إليزابيث.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

كويتيون يردون على صفاء الهاشم بعد إساءتها لوزيرة الهجرة.. وزير سابق: النائبة لا تمثلنا.. إعلامية: من ينكر فضل مصر جاحد.. ونبيلة مكرم: نطالب بحقوق أبنائنا في إطار القانون

إعلامي كويتي يرد على صفاء الهاشم: طرح الآراء ليس بالردح والأمثال الشوارعية

ألمانيا تطلب 100 ألف مهندس كهربائي.. و4 حلول بينها تشجيع الهجرة

تامر حسني: تعرضت لظروف صعبة بعد انفصال والدي.. ولعبت للزمالك والأهلي

إعلامي كويتي مهاجما صفاء الهاشم: لن ننسى فضل المصريين في تحريرنا

معلمة تهين تلميذاً بسبب ثقب في ملابسه.. والطفل ينفجر بالبكاء.. فيديو

متصلة تهاجم ضيف أحمد موسى لكثرة أبنائه.. والشيخ يرد: بلاش قر

مدرب منتخب تونس يستبعد لاعبي الترجي من مواجهة مصر

علاء عبد الغني يكشف مفاوضات الأهلي لضم طاهر محمد طاهر.. فيديو

شاهد.. تامر حسني يغازل زوجته على الهواء مع صاحبة السعادة

طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو

فرحة لأصحاب الكرش.. يحمي من أزمات القلب وسرطان البروستاتا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصبح وكرا للدعارة والمخدرات.. خطة لتحويل الحزب الوطني القديم بالدقهلية إلى متحف.. صور

أحلام تستعرض أناقتها بجمبسوت أزرق فى السعودية.. صور

20 فكرة لاستخدام الألوان المبهجة في جميع الغرف

بعد إدراجه في مسار العائلة المقدسة.. فرنسيون وأثيوبيون يحجون لجبل الطير بالمنيا

أبوريدة يتبادل الدروع مع رؤساء 5 اتحادات إفريقية.. صور

فيديو

سليمان عيد يتعرض لحادث والسبب أغنية.. فيديو
النجار: تنظيم الأسرة أستغل الدين فيها بطريقة غير صحيحة
طبيب يحذر: أدوية ممنوع استخدامها لفقدان الوزن.. فيديو
نجل سليمان عيد يقلد أشهر أدوار والده.. ويبدع في الغناء على الهواء.. فيديو
سعفان: أسواق جديدة للعمالة المصرية في أوروبا وأفريقيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟

في ظل التصعيد الدائر.. هل يتطور الوضع على الأراضي المحتلة إلى حرب شاملة ؟