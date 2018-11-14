القابضة للسياحة: 5.1 مليار جنيه استثمارات مع القطاع الخاص في 5 سنوات

كشفت ميرفت حطبة، رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، عن أن وصول جملة استثمارات المشروعات الممولة بالتعاون مع القطاع الخاص بلغت 5.1 مليار جنيه خلال الـ5 سنوات الماضية، بإجمالي 7 مشروعات لاستغلال الأراضي .





وأشارت في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد" إلي اقامة مشروعات بقطاع الاستثمار العقاري والسياحي وتحديدًا أراضي بمناطق (المعمورة، جراج مدينة نصر، بيع المصنوعات بطنطا، مجاويش، العين السخنة، أسيوط، جزيرة بدران).



