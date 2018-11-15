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حوادث

ضبط 120 ألف لتر سولار داخل محطة وقود غير مرخصة بأكتوبر

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 03:07 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندي حمودة - أحمد مهدي
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، برئاسة اللواء دكتور مصطفي شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، في ضبط محطة وقود غير مرخصة عقب تجميع 120 ألف لتر سولار، بمدينة 6 أكتوبر.

وجه اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، حملة أمنية استهدفت المحطة المشار إليها، وتم ضبط مالك المدير المسئول عن المحطة، وتبين أنها غير مرخصة لتموين السيارات، ويقوم المضبوط بتجميع كميات من المواد البترولية قدرها 120.400 ألف لتر سولار، تمهيدًا لبيعها لحسابه الشخصي.

وكانت معلومات وردت للعميد مصطفى بكري مدير شرطة التموين بالجيزة، تفيد بقيام مدير مسئول عن محطة وقود غير مرخصة بتجميع كميات كبيرة من المواد البترولية.

تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض علي النيابة العامة.

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