عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

ارشيفية
ارشيفية

تواصل الجماعات الاستيطانية اقتحام الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

وقامت الجماعات الاستيطانية بمواصلة اقتحام المسجد الأقصى المبارك في تكرار للاقتحامات من جانب الصهاينة بشكل يومي تقريبا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقام المستوطنون بالاقتحامات بحماية من شرطة الاحتلال التي تمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول للمسجد.

وقالت مصادر محلية، إن عددا من المستوطنين اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، بالتزامن مع اليوم السادس لعيد الفصح اليهودي، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.


وكانت هناك منظمات للهيكل المزعوم، قد دعت إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى المبارك، لتقديم "القربان" خلال عيد الفصح اليهودي.

 

 

استيطانية اقتحام المسجد الأقصى أعلام فلسطين اقتحام المسجد الأقصى المبارك اقتحام الاقصي اقتحامات الأقصى المبارك آلاف الفلسطينيين أعلام فلسطينية الاستيطان الهيكل المزعوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حملات مقاطعة.. مفاجأة في أسعار اللحوم الحمراء اليوم بالأسواق

«منشور وتعليق» يحسمان الأمر.. حقيقة خلاف ياسمين عبد العزيز مع بدرية طلبة

مستقبل غزة على الطاولة.. السعودية تستضيف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي

رغم انخفاض الأعلاف.. تحرك مفاجئ في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

سعر الذهب عيار 24 اليوم الأحد 28-4-2024

رد فعل الغندور بعد خسارة الزمالك البطولة الأفريقية لكرة اليد أمام الترجي

إعلامى يفجر مفاجأة عن حلول الزمالك لإنهاء أزمة غرامة بوطيب

سعر الذهب اليوم الأحد 28-4-2024 في محلات الصاغة

موضوعات متعلقة

زعيم المعارضة الإسرائيلية يتهم نتنياهو بتعطيل إنجاز صفقة الأسرى

اعتقال طلبة جامعة واشنطن في سانت لوسي بسبب اعتصامات غزة

أردوغان: ما يجري في غزة ظلم لا نظير له.. ونتنياهو يهدد أمن المنطقة

الأغذية العالمية : الوضع في غزة معقد بسبب حالات الجوع

وزير الدفاع الإسرائيلي: الفترة المقبلة ستكون حاسمة على جبهة الشمال

متظاهرو كولومبيا يتحدون الجامعة: لن نشارك في المفاوضات

قبطان سفينة عملاقة يبلغ عن إنفجار بالقرب من موقعه في جنوب جيبوتي

تطور كبير من حليف إسرائيل.. مفوضية أوروبا تطالب بتحقيق مستقل في مجازر الاحتلال

ترشيحاتنا

حسام البدري: تلقيت عرضا من الدوري المصري وأجلته للموسم القادم

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى تلبية لدعوات منظمة الهيكل المزعوم

ظاهرتان جويتان|الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم.. وتحذر من هذا الأمر

حسام غالي: أزمة المنشطات أصعب لحظات حياتي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه الآن بالبنوك

وزير الخارجية الفرنسي يزور لبنان لبحث التهدئة بين إسرائيل وحزب الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر خرافي.. تيشيرت عمرو دياب في حفل البحرين يثير ضجة

بورش تايكان الجديدة تتألق على ساحة معرض أوتو شاينا

مش هتصدق المبلغ.. سعر مجوهرات منى زكي تثير الجدل

نشرة المرأة والصحة.. سعر خرافي لملابس ياسمين عبد العزيز بصاحبة السعادة ومي حلمي تستعرض جمالها بفستان فوق الركبة

فيديو

ياسمين عبدالعزيز تكسب| منة فضالي تختار نجمتها المفضلة خلال ندوة صدى البلد.. فيديو

داخل سيارتها.. تفاصيل اغتيال بلوجر شهيرة أمام منزلها بالعراق

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ