نوال الزغبي تضع اللمسات الأخيرة على ألبومها بين القاهرة وبيروت.. صور

شاركت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات عدة صور للفنانة اللبنانية نوال الزغبي، تظهر فيها خلال كواليس تسجيل ألبومها الجديد المنتظر طرحه قريبًا، ويعد أول تعاون بينها وبين الشركة بعد العودة من جديد لها.



وعلقت روتانا على الصور التي شاركتها عبر الحساب الرسمي للشركة على تويتر، قائلة: «ما بين بيروت والقاهرة تضع النجمة الذهبية لمساتها الأخيرة على ألبومها المنتظر والمتوقع له ان يكون من انجح ألبوماتها في مسيرتها الفنية وهو من إنتاج #روتانا»



ومن المقرر أن يتضمن الألبوم 10 أغنيات منوعة ،بين لبنانية ومصرية وخليجية، إلا أن اللهجة المصرية ستكون هى المسيطرة على الألبوم.

