ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

التخطيط: 5.3% معدل النمو في الربع الأول

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 09:39 ص
صدى البلد
أية الجارحي
أعلنت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري،عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي ليبلغ نسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 وذلك مقارنة بنسبة 5.2% عن الربع الأول من العام المالي الماضي2017 /2018، لافتة إلى نجاح الإجراءات والخطط التي وضعتها الحكومة وسعت إلى تنفيذها.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن العام الجاري شهد العديد من الإجراءات الإصلاحية التي ظهرت آثارها الإيجابية من خلال مؤشرات الربع الأول، مؤكدة أن الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحقيق الإصلاح الشامل على كافة القطاعات.

وفيما يخص معدلات النمو القطاعية،نوهت هالة السعيد إلى أن القطاعات التالية استطاعت تحقيق أعلى معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 لتبلغ نسبة قطاع الغاز بنسبة 21.8% إلى جانب قطاعات الاتصالات بنسبة 16.5% وقناة السويس بنسبة 12.3% والتشييد والبناء بنسبة 6%.

ولفتت هالة السعيد إلى أن حوالى 73% من المساهمة في الناتج المحلي تأتى من قطاعات الغاز بنسبة 13% و 10% لقطاع تجارة الجملة والتجزئة و 9% و 7% لقطاعات الزراعة والاتصالات علي التوالي وغيرها من القطاعات.

وحول تطور الصادرات غير البترولية،نوهت وزيرة التخطيط إلى أن معدل نمو الصادرات غير البترولية شهد ارتفاعًا بنسبة 1.3% لتبغ قيمة تلك الصادرات 5.5 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالى الحالي 2018/2019 ليبلغ نصيب الدول العربية من صادرات مصر السلعية غير البترولية نسبة 36% بينما يبلغ نصيب دول الاتحاد الأوروبي 30% منها.

وأضافت:"أن الصادرات الكيماوية حققت أعلى معدل نمو بنسبة 15% يليها الملابس بنسبة 8% والمنسوجات بنسبة 6.7% مضيفة أن معدل الواردات السلعية غير البترولية شهد ثباتًا نسبيًا لتبلغ حوالى 15.7 مليار دولار".
loading...

ترشيحاتنا

الكويت ترحل بن تسيون الإسرائيلي بعد تجوله في معرض الكتاب

بعد عودة هيثم عرابى .. 7 صفقات مدوية لا تنساها جماهير الأهلى

فرانس 24: جيش أوروبي موحد لمواجهة ترامب يوتوبيا لن تتحقق

تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth

الخارجية الإسبانية: موقفنا لم يتغير حول مشاركة رياضيي كسوفو في الأولمبياد

المصريون بفرنسا: رفع الجمارك عن السيارات الأوروبية يستفيد منه الكبار

7 خطوات لزيادة معدل الحرق بسرعة فائقة

تعرف على أبرز مانشيتات الصحف المصرية والعربية الصادرة اليوم.. فيديو

الأحداث الفنية في أسبوع.. إلغاء حفلات نجوى كرم وعاصي الحلاني.. شائعة الوفاة تطارد إليسا.. وحمو بيكا يتصدر الترند

حب الله ورسوله بين الحقيقة والادعاء.. موضوع خطبة الجمعة اليوم

المنيا تنجح في اختبار السيول.. فيديو وصور

تسلخ جلد زوجها لتعلقه على جدران المنزل.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلادها.. شاهد أبرز إطلالات مها أحمد بعد خسارة وزنها الزائد

مايا دياب بإطلالة جذابة بآخر جلسة تصوير

صلاح يتألق فى مران المنتخب الرئيسي استعدادا لمباراة تونس غدا .. صور

شاهد.. جينيفر لوبيز ترتدى فستانا بسعر خيالي فى الدوحة

ملحمة طبية على أرض الاسكندرية لخدمة مرضى الأورام بمصر.. صور

فيديو

تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية بالأسواق اليوم .. فيديو
الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة غدا على جميع الأنحاء.. فيديو
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة عبر Google Earth
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات اليوم.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟