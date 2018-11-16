استدعاء جميع أعضاء حزب المحافظين البريطاني لاحتمالية التصويت على سحب الثقة من ماي

أوردت شبكة (سكاي نيوز) البريطانية أنه تم استدعاء كافة أعضاء حزب المحافظين البريطاني إلى العاصمة (لندن) لاحتمالية إجراء تصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي، وذلك في أعقاب احتجاجهم على مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست) التي قدمتها أمس الأول الأربعاء.



واستقال 5 وزراء من حكومة ماي - أمس - احتجاجا على مسودة "البريكست"، وشملت الاستقالات: دومينيك راب الوزير المكلف لشئون البريكست، ووزيرة العمل والمعاشات أستر ماكفي، ووزير الدولة لشئون آيرلندا الشمالية شايلش فارا، ومستشارة ماى لشئون التعليم أن ماى تريفلين، وسويلا برايفرمان وزيرة الدولة فى وزارة البريكست.