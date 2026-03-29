أمام قمة البحار الثلاثة .. «أبو العينين» يُشيد بالتجربة الصينية في مشروع طريق الحرير | فيديو

أكد النائب محمد أبو العينين، رئيس الجمعية البرلمانية لدول الاتحاد من أجل المتوسط، أن مصر تضطلع بدور محوري في تهدئة التوترات بين أمريكا وإسرائيل وإيران، وعودة الاستقرار إلى منطقة الشرق الأوسط، سواء فيما يتعلق بالتطورات الحالية في الأزمة الإيرانية أو الأوضاع في فلسطين. وأشار إلى أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لدعم التفاوض بين الأطراف المختلفة، مشيدًا بالجهود الدبلوماسية المكثفة والزيارات المكوكية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول الخليج، وتواصله مع مختلف الأطراف الدولية لاحتواء الأزمة، في إطار الجهود المشتركة التي تقودها مصر وباكستان وتركيا لمنع اتساع دائرة الصراع. وأوضح أن الهدف هو الوصول إلى حل يجنب العالم أزمة دولية كبرى، مؤكدًا أن أي تصعيد في المنطقة، خاصة إذا تعرضت البنية التحتية للطاقة أو الممرات الحيوية للخطر، سيؤثر على العالم كله، وستصل تداعياته إلى كل بيت في العالم.

واستعرض الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه "على مسئوليتي"، كلمة أبو العينين أمام رؤساء وفود أكثر من 30 دولة ضمن فعاليات مبادرة «الـ3بحار» المنعقدة في كرواتيا.

وأوضح النائب أن جذور المشكلة بين فلسطين وإسرائيل ليست مقتصرة على السابع من أكتوبر أو السنوات الأخيرة، بل هي قضية احتلال ممتدة منذ سنوات طويلة، حيث يُسلب الشعب الفلسطيني وطنه، وأن الحل الوحيد لهذه القضية هو حل الدولتين.

وأشار إلى أن مصر قامت بدور كبير في التوصل إلى وقف إطلاق النار في شرم الشيخ، عندما اجتمع في مصر أكثر من 30 قائد دولة، ونجحت الجهود المصرية والدولية في إيقاف الحرب، لكن مازال هناك الكثير الذي يجب القيام به.

وأكد أن العالم يمر بفترة صعبة للغاية، من اضطراب وتوتر وتغيرات في لغة الحوار بين الدول، حيث أصبحت القوة الوسيلة الأساسية لتحقيق الأهداف، لذلك جاءت مشاركته في هذا المؤتمر للتركيز على المستقبل والرؤية والشراكة والمسؤولية بين الدول، مشددًا على أهمية التعاون لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال أبو العينين: «شاركت في أكثر من مائة اجتماع حول العلاقات بين أوروبا وأفريقيا، وفي كل مرة كنا نسمع أننا نريد أن نفعل، لكننا لم نستفد من تجارب الآخرين. فعندما وضعت الصين مشروعها الكبير لطريق الحرير، لم تكتف بالإعلان، بل قامت بتسويق المشروع وبناء علاقات صداقة مع الدول، ووفرت التمويل فنجح المشروع. نحن أيضًا يمكننا عبر مبادرات المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي، وبالتعاون مع مصر، خاصة مع تطور العلاقات والشراكة الاستراتيجية بين مصر وأوروبا، أن نلعب دورًا كبيرًا بين الشمال والجنوب، وأن نسهم في حل كثير من الأزمات القائمة».

وأضاف: «مصر تستطيع أيضًا أن تلعب دورًا مهمًا اقتصاديًا في التعاون الأوروبي-الإفريقي، وأن تكون جسراً للسوق الإفريقية التي تضم 54 دولة في إطار الاتحاد الإفريقي. اليوم نحن بحاجة لرؤية واضحة للمستقبل ومبادرات جديدة تجمع بين خبرات أوروبا وإمكانات إفريقيا، رؤية نقدر أن نقدمها للأجيال القادمة لتحديد شكل العلاقة بين الشمال والجنوب، ودعم هذه الرؤية بتشريعات جديدة ومبادرات للاستثمار، بمشاركة القطاع الخاص إلى جانب الحكومات».

كما دعا النائب محمد أبو العينين المشاركين في مؤتمر مبادرة البحار الثلاثة إلى حضور اجتماعات برلمان اتحاد دول البحر المتوسط الذي سيعقد في القاهرة 3 يوليو بمشاركة 43 دولة لمناقشة قضايا المنطقة والتعاون الأوروبي-الإفريقي. وأكد أن مصر اليوم تفتح أبوابها للاستثمار الأجنبي المباشر، رغم تحملها أعباء كبيرة، حيث تستضيف نحو 10 ملايين لاجئ على أرضها، بتكلفة تصل إلى حوالي 10 مليارات دولار سنويًا، إضافة إلى الخسائر الناتجة عن الأزمات الإقليمية وانخفاض الإيرادات، وخسارة مليارات الدولارات سنويًا بسبب الحروب والأزمات العالمية.

وعلى هامش المبادرة في كرواتيا، أعرب أبو العينين عن سعادته باللقاء مع دوبرافكا شويتسا، ممثلة مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون المتوسط، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون والعمل البناء، لا سيما في مجالات التعليم والتدريب وبناء قدرات الشباب، إلى جانب تبادل الرؤى حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية. وأكد الجانبان أهمية تجنب التصعيد العسكري في المنطقة، وضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

كما ثمن أبو العينين الخطوات الإيجابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لتعزيز مستوى العلاقات مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مؤكدًا أهمية البناء على هذا الزخم لدعم الشراكة بين الجانبين.

