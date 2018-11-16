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أخبار العالم

بعد كارثة السيول.. اتصال هاتفى بين وزیري داخلیة الكویت وتركيا

الجمعة 16/نوفمبر/2018 - 02:43 م
صدى البلد
سمر صالح
تلقى نائب رئیس مجلس الوزراء وزیر الداخلیة الكویتي الشیخ خالد الجراح الصباح اتصالا ھاتفیا صباح الیوم الجمعة من وزیر الداخلیة التركي سلیمان صویلو بسبب تداعیات موجة الأمطار وتقلبات الأحوال الجویة في البلاد.

وقالت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلیة في بیان صحفي إن الوزیر صویلو قدم خلال الاتصال التعازي للشیخ خالد الجراح بغریق موجة الأمطار.

كانت السلطات الكويتية، أعلنت أن الأمطار الغزيرة تسببت في إغلاق عدد من الطرق، وتوقيف الرحلات الجوية المغادرة من مطار الكويت، وتحويلها إلى مطارات دول مجاورة لم تتأثر بالعواصف والأمطار.
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