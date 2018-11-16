وفاة طالبة تناولت طعاما ملوثا بمبيد حشري

توفيت طالبة مقيمة بقرية كفر بولين بمركز كوم حماده إثر تناولها طعاما ملوثا بمبيد حشرى وتم نقل الطالبة لمركز السموم بالمستشفى الجامعى بطنطا وفارقت الحياة بعد وصولها بيومين.



تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، بلاغا من مركز شرطة كوم حماده يتضمن وصول المدعوة منار ع ص ش 14 سنة طالبة ومقيمة بقرية كفر بولين بدائرة المركز لمستشفى طنطا الجامعى مصابة [ بإدعاء تسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة] ووفاتــها بعد وصولها للمستشفى.



وبتوقيع الكشف الطبى عليها بمعرفة مفتش الصحة بطنطا أفاد بتقريره ( عدم وجود إصابات ظاهرية وسبب الوفا هبوط حاد بالدوره الدمويه وتوقف بعضلة القلب - نتيجة تناول ماده سامه ) ولا يمكن الجزم بوجود شبهه جنائيه من عدمه



وبسؤال والدها عبدالعال ص ش 39 سنة سائق توك توك ومقيم بذات الناحيه .. قرر أنه عقب قيام ابنته المذكوره بتخزين كميه من الحبوب ووضع قرص مبيد حشري عليها ( خاص بحفظ الغلال ) تناولت الطعام دون غسل يديها مما أدى لإصاباتها ووفاتها ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.